Выборы президента США: главные темы избирательной кампании

3 ноября в Соединенных Штатах будет избран президент страны. Как проголосуют американцы, во многом зависит от их отношения к пяти следующим ключевым вопросам этой избирательной кампании.

Коронавирус и пандемия Covid-19

Перед президентскими выборами в США пандемия Covid-19 стала в местных СМИ доминирующей темой. К 20 октября число заразившихся коронавирусом с начала пандемии перевалило в стране отметку в 8,3 млн человек, а умерли от Covid-19 более 220 тысяч. В то же время безработица в США поднялась на рекордный уровень со времени Великой депрессии. В этой ситуации вопрос о том, преуспел ли действующий президент США Дональд Трамп в борьбе с коронавирусной инфекцией, расколол американское общество.

Как отметил в интервью DW Эшвин Васан, врач и доцент Медицинского центра Колумбийского университета в Нью-Йорке, "нынешние выборы станут референдумом о том, что было сделано за прошедшие восемь-девять месяцев, а именно: сумела ли нынешняя власть разработать план по борьбе с коронавирусом и выполнить его".

Сегодня американские консерваторы утверждают, что без действий Трампа ситуация была бы гораздо более драматичной.

В свою очередь, либералы заявляют, что тысячи жителей США остались бы живы, если ограничения, направленные на борьбу с пандемией, были бы введены раньше и являлись бы более строгими.

Здравоохранение в США

Вопросы здравоохранения вышли в предвыборной борьбе на первый план после того, как Трамп номинировал верующую католичку и убежденную противницу абортов Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда, освободившийся после смерти отличавшейся либеральными убеждениями судьи Рут Бейдер Гинзбург.

Ожидается, что вскоре после выборов Верховный суд США примет решение о том, будет ли отменен закон о доступном медицинском обслуживании (также известный как Obamacare, поскольку был принят во время президентства Барака Обамы). Отменить этот закон Трамп пытается с момента своего вступления в должность президента.

Пока Барретт не высказалась определенно о том, выступает ли она за этот закон или против него, однако в прошлом она Obamacare неоднократно критиковала.

Аборты в США

С темой здравоохранения непосредственно связан и вопрос абортов. По словам доцента кафедры политологии Университета Индианаполиса Лауры Меррифилд Уилсон, этот вопрос может даже стать определяющим в нынешней президентской гонке. Проблема законности абортов играет важную роль в глазах твердого электората Трампа - белых протестантов. Несмотря на то, что доля их в населении США составляет лишь 15 процентов, они очень активно участвуют в голосовании. Так, на президентских выборах 2016 года, согласно экзитполам, эта группа составила четверть от всех проголосовавших граждан.

Сам Трамп является убежденным противников абортов. Он был первым президентом США, который, еще находясь в должности, принял участие в акции против абортов под названием March for Life.