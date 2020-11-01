Rus.Postimees со ссылкой на Sõbranna предлагает открыть для себя заброшенные места Эстонии и немного пощекотать себе нервы.

Вийвиконна - старый шахтерский поселок. Когда-то он был районом Кохтла-Ярве. Об этом населенном пункте сейчас, вероятно, знают только интересующиеся историей градостроительства.

Чтобы добраться до этого призрачного места с его помпезной сталинской архитектурой, нужно ехать примерно 25 км на восток от Кохтла-Ярве. Когда в 1935 году недалеко от Вийвиконна была построена сланцевая шахта, население деревни начало расти. В середине прошлого века она достигла размеров небольшого поселка, затем перешла в ведение города Нарва, а затем стала районом Кохтла-Ярве.

Вийвиконна. ФОТО: Dagmar Lamp

До восстановления независимости конкретно в Вийвиконна проживало 750 человек, всего в районе - 1600 человек, сообщает Википедия. Также есть сведения, что в период расцвета региона здесь проживало почти 9000 человек.

Вийвиконна. ФОТО: Dagmar Lamp

Однако по переписи девятилетней давности здесь осталось всего 99 жителей, четверть из них - эстонцы. На данный момент карта Департамента статистики показывает, что в деревне живет полсотни человек.

Вийвиконна. ФОТО: Dagmar Lamp

Итак: поселение еще не совсем опустело, хотя домов с призрачными оконными проемами хватает, и по улицам гуляет ветер и бродят тени прошлого.

Рабасааре находится чуть более чем в 100 километрах от Вийвиконна в направлении Тапа, недалеко от рядом с Лехтсе. Этот район начал развиваться примерно в 1935 году, когда на болотах Ребасе и Лясте началась промышленная разработка залежей торфа.

В лучшие годы в деревне проживало несколько сотен человек, но в 1992 году производство прекратилось, и деревня стала практически необитаемой.

Рабасааре. Слева - бывший детский сад. ФОТО: Dagmar Lamp

Однако в одну из осенних суббот заброшенная деревня Рабасааре становится очень многолюдным местом. Перед запрещающим въезд дорожным знаком припарковано около десяти автомобилей, кроме того, по деревне курсирует внедорожник, который как бы занимается какой-то деятельностью по обслуживанию населения. Таким образом общественность пытается вдохнуть новую жизнь в деревню Рабасааре и использовать потенциал этого места в качестве туристической достопримечательности, проложив там тропу культурного наследия.

Рабасааре. ФОТО: Dagmar Lamp

Рядом с домами уже установлены таблички, знакомящие с историей бывшего поселка торфоразработчиков. Однако, в отличие от Вийвиконна, разрушающаяся деревня производит более устрашающее впечатление. Она напоминает "Детей из Бюллербю" наоборот, вот как если бы этот фильм сняли в духе фильмов ужасов на Хэллоуин.

Рабасааре. ФОТО: Dagmar Lamp

На свой страх и риск можно заглянуть в дома и совершенно удивительным образом вернуться на десятилетия назад. В старом здании детского сада валяются чьи-то вещи и игрушки. В квартире находим телевизор 1960-х годов и шахматную доску на подоконнике.

Разбитая посуда, груды одежды, открытые кухонные шкафы... Похоже, люди уходили в спешке. Заглянув в одну из дверей, с испугом вижу свое отражение в находящемся где-то в глубине квартиры зеркале. Заходить внутрь не решаюсь. Становится страшновато.

В Рабасааре время повернулось вспять. ФОТО: Dagmar Lamp

Темнеет, уже уехали молодые горожане, которые приехали, как и мы, открыть для себя забытую деревню. Начался дождь, по спине пробежал холодок дискомфорта. Мы выходим из квартиры, пол которой завален бутылками, и слышим, как в нескольких шагах от нас кто-то или что-то несколько раз ритмично позвякивает...

Рабасааре. ФОТО: Dagmar Lamp

В отличие от Вийвиконна здесь не осталось жителей. Последний уехал отсюда в 2016 году. Зная это, особенно тревожно слышать звуки из дома, в котором никого не должно быть...

Заброшенные дома в Рабасааре. ФОТО: Dagmar Lamp