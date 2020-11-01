В течение многих лет компания Rīgas ūdens знала, что ее счетчики показывают неверные данные

Однако Центр защиты прав потребителей (PTAC) обнаружил, что счетчики, установленные Rīgas ūdens, показывают неверные данные, и наложил на предприятие столичного самоуправления денежный штраф.

Оказывается, в Rīgas ūdens и до этого знали о данной проблеме, но взяли на себя обязательство заменить счетчики только после выговора PTAC, сообщает Nekā personīga. 94

В начале этого года впервые публично прозвучали подозрения, что счетчики Rīgas ūdens во многих домах неправильные. Nekā personīga сообщала, что даже в домах со счетчиками в квартирах, в которые нельзя вмешаться, общий счетчик дома показывает более высокое потребление.

"В течение нескольких лет у нас было большое количество жалоб потребителей на потери воды, на то, какие счета выставлены, и, поскольку мы также являемся органом метрологического мониторинга, мы увидели, что одним из рисков в этой цепочке на самом деле являются эти счетчики, согласно которым определяют, сколько жители должны заплатить", - рассказывает директор PTAC Байба Витолиня.

PTAC обнаружил, что 83% счетчиков воды в Риге показывают ошибочные данные. Если расход воды небольшой, то учитывается меньше воды, чем потребляют жители. Если же поток большой, то ошибка идет в ущерб потребителям и приходится платить больше, чем фактически потрачено.

PTAC снял для проверки счетчики Rīgas ūdens из 28 домов, и 23 из них показали неверные данные. В числе изученных счетчиков были как старые, так и новые.

Две трети неточных приборов засчитали больше воды. PTAC пришел к выводу, что проблема носит системный характер. 94

Rīgas ūdens не согласилось с выводами PTAC - предприятие пыталось поставить под сомнение нанятых Центром исследователей счетчиков и искало юридические аргументы. PTAC поручил Rīgas ūdens решить проблему и наложил штраф в размере 1500 евро.

"В ходе этих проверок мы обнаружили, что счетчик очень грязный, очевидно, что на нем много физической грязи. Это может быть основной проблемой - вода грязная и не фильтруется", - отмечает Витолиня.

Если в воде много твердых частиц, производитель счетчика рекомендует установить фильтр. Исследование PTAC показывает, что оборудование учитывает больше грязной воды, поступающей в трубы после ремонта или тушения пожаров, чем реально истрачено. Однако компания не стала устанавливать фильтры. Это было бы слишком дорого.

"Установка только фильтра перед счетчиком не решит проблему содержания. Вопрос в том, кто поедет чистить эти фильтры, сколько это будет стоить, каковы будут расходы, в какой тариф это будет включено", - говорит директор технического департамента Rīgas ūdens Гатис Краузе.

Открытие PTAC для Rīgas ūdens неново.

Из всех счетчиков, протестированных компанией в прошлом году, 34% были признаны непригодными для использования. Почти треть счетчиков также была забракована в 2017 и 2018 годах. 94

"Чтобы получить точные измерения и обеспечить соответствие, мы также были вынуждены быстрее менять, сокращать время использования этих счетчиков воды до верификации, и даже в последние годы мы уже брали и покупали новые счетчики и не возвращали ранее проверенные, чтобы избежать этого процента", - добавляет Краузе.

В то же время как в Рижской думе, так и в компании затрудняются ответить, сколько переплатили рижане за насчитанную "лишнюю воду", отмечая, что измерения порой были и в минус Rīgas ūdens.

Rīgas namu pārvaldnieks - крупнейший управляющий многоквартирными домами в столице. Там считают, что более точные счетчики общего потребления домохозяйств не решат вопрос о дополнительной графе счета за воду. Полностью это устранить может только установка в квартирах счетчиков, показания которых невозможно исказить.

"Мы также рассмотрели вопрос о внеочередной проверке, которая сейчас предусмотрена законом. Если вы как жители дома чувствуете, что счетчик показывает некорректно, потери слишком велики, то, к сожалению, ситуация такова, что нормативные акты требуют внеочередной проверки, и этот процесс происходит путем промывки счетчика, а затем его проверки, чтобы убедиться, что он показывает правильно - в принципе, в этот момент уже невозможно определить, что показывает тот счетчик, когда он грязный", - отмечает Витолиня.

Год назад правительство поручило Министерству охраны окружающей среды и регионального развития оценить, не следует ли сделать установку фильтров для воды в многоквартирных домах обязательной. Министерство обещает провести оценку через два года.