"Свободных коек нет": в России пациентке с Covid-19 предложили "сидячую госпитализацию"

Врачи одной из больниц российского города Томска из-за отсутствия свободных коек предложили женщине, заболевшей инфекцией Covid-19, "сидячую госпитализацию", сообщает "Медуза" со ссылкой на Twitter-аккаунт издания "Такие дела" и председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрия Алешковского.
Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили СИДЯЧУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ! СИДЯЧУЮ!!! Это потому, что коек нет.— Дмитрий Петрович Алешковский (@aleshru) November 1, 2020
За несколько часов до публикации Алешковского в интернет-паблике "Регион-70 | Томск" выложили видео, которое, как утверждается в самом ролике, снято в городской медсанчасти № 2. На записи можно видеть, что пациенты лежат на койках прямо в коридоре. "В палатах мест нету, - говорится в видео. - Больные лежат вот так, прямо в коридорах. Свободных кроватей тоже нет. Больных принимают и садят на стулья. Осталось два свободных стула".
Ранее в администрации Томской области утверждали, что 31 октября в регионе были свободы 40,5% больничных коек, 1 ноября - 39,8% коек. В паблике областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте" пользователи просят прокомментировать, почему при достаточном количестве свободных мест "люди находятся в таких ужасающих и унизительных условиях", как в томской медсанчасти № 2. Оперативный штаб региона пока не дал комментарий.