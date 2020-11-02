Пн, 2.11.2020
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"Свободных коек нет": в России пациентке с Covid-19 предложили "сидячую госпитализацию"

Иллюстративное фото

ФОТО: RODGER BOSCH / AFP

Врачи одной из больниц российского города Томска из-за отсутствия свободных коек предложили женщине, заболевшей инфекцией Covid-19, "сидячую госпитализацию", сообщает "Медуза" со ссылкой на Twitter-аккаунт издания "Такие дела" и председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрия Алешковского.

За несколько часов до публикации Алешковского в интернет-паблике "Регион-70 | Томск" выложили видео, которое, как утверждается в самом ролике, снято в городской медсанчасти № 2. На записи можно видеть, что пациенты лежат на койках прямо в коридоре. "В палатах мест нету, - говорится в видео. - Больные лежат вот так, прямо в коридорах. Свободных кроватей тоже нет. Больных принимают и садят на стулья. Осталось два свободных стула".

 

Ранее в администрации Томской области утверждали, что 31 октября в регионе были свободы 40,5% больничных коек, 1 ноября - 39,8% коек. В паблике областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте" пользователи просят прокомментировать, почему при достаточном количестве свободных мест "люди находятся в таких ужасающих и унизительных условиях", как в томской медсанчасти № 2. Оперативный штаб региона пока не дал комментарий.

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