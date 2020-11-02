"Свободных коек нет": в России пациентке с Covid-19 предложили "сидячую госпитализацию"

За несколько часов до публикации Алешковского в интернет-паблике "Регион-70 | Томск" выложили видео, которое, как утверждается в самом ролике, снято в городской медсанчасти № 2. На записи можно видеть, что пациенты лежат на койках прямо в коридоре. "В палатах мест нету, - говорится в видео. - Больные лежат вот так, прямо в коридорах. Свободных кроватей тоже нет. Больных принимают и садят на стулья. Осталось два свободных стула".