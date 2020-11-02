Гибель ребенка в Эстонии: установку защиты от падения гаражных ворот сочли слишком дорогой

В четверг, 29 октября, в Харьюском уездном суде продолжился суд над двумя работниками обслуживающей фирмы, которым предъявили обвинения в связи со смертью ребенка, весной 2016 года придавленного воротами гаража в таллиннском районе Кадриорг.

Несмотря на то, что за эти четыре года прокуратура четыре раза прекращала уголовное расследование, признав, что имел место несчастный случай и поэтому установить виновного невозможно. Но семья погибшего мальчика была с этим не согласна.

По итогам продолжительного расследования перед судом предстали сотрудники обслуживавшей ворота фирмы Wiru Uks Руслан Кугениек и Евгений Романов. Следствие установило, что именно они занимались обслуживанием ворот за восемь месяцев до трагедии.

Как сообщала ранее прокурор Диана Хелила, расследование было сложным. "Прокуратура считает, что обязательства нарушили выполнявшие в сентябре 2015 года работы по обслуживанию сотрудники, поскольку они не проверили, оснащен ли механизм гаражных дверей защитой от падения и находится ли он в рабочем состоянии. Сотрудники фирмы обладают специальными техническими знаниями об установке, эксплуатации и обслуживании гаражных дверей. Поэтому нужно было предвидеть, что если у ворот гаража отсутствует или сломана защита от падения, то при проблемах с пружиной тяжелые ворота могут упасть, и это поставит под угрозу человеческие жизни", - пояснила Хелила.

По оценке прокуратуры, в преступлении нельзя обвинить квартирное товарищество или его председателя, поскольку, узнав о неполадках двери гаража, товарищество уже приступило к ее ремонту.

"До несчастного случая была обнаружена поломка гаражных ворот, и товарищество заказало ремонт. Но, к сожалению, до его завершения произошла трагедия с крайне тяжелыми последствиями, унесшая жизнь маленького ребенка. На воротах отсутствовал предохранитель, который исключил бы их падение", - сказала Хелила.

14 мая 2016 года председатель КТ заметил, что ворота подземного гаража подняты и не реагируют на нажатие кнопки. Он позвонил в обслуживающую фирму Arkaadia Haldus, где ему поначалу порекомендовали связаться с фирмой Wiru Uks, но поскольку была пятница и рабочий день уже подходил к концу, то переадресовали к диспетчеру. Диспетчер Arkaadia Haldus посоветовал потянуть за находившийся под потолком трос. Председатель КТ потянул - и ворота закрылись, но зато перестали открываться. Председатель попросил прислать мастеров.

На следующий день приехали рабочие, но поскольку у них не было важной запчасти, ремонт был перенесен на воскресенье. К воскресенью ворота гаража снова оказались в поднятом состоянии, и трагедия произошла раньше, чем успели начать ремонт.

Прокуратура считает, что виноваты в произошедшем работники Wiru Uks, но данную точку зрения не разделяет представляющий потерпевших Рейн Кюттим, который также является дедушкой погибшего мальчика. По словам Кюттима, он хочет выяснить, действительно ли во всем виноваты двое простых рабочих или ответственность следует возложить на кого-то еще.