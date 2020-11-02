Гибель ребенка в Эстонии: установку защиты от падения гаражных ворот сочли слишком дорогой

Четыре года назад в таллиннском районе Кадриорг погиб четырехлетний мальчик, которого придавило гаражными воротами. Ошибок, совершенных разными сторонами до трагедии, было достаточно. Например, по мнению строителей, установка ворот с системой защиты от падения была слишком дорогой. В то же время квартирное товарищество сочло слишком дорогим удовольствием установку стопоров, предотвращающих полное опускание ворот в случае поломки пружины, пишет Rus.Postimees.
В четверг, 29 октября, в Харьюском уездном суде продолжился суд над двумя работниками обслуживающей фирмы, которым предъявили обвинения в связи со смертью ребенка, весной 2016 года придавленного воротами гаража в таллиннском районе Кадриорг.
Несмотря на то, что за эти четыре года прокуратура четыре раза прекращала уголовное расследование, признав, что имел место несчастный случай и поэтому установить виновного невозможно. Но семья погибшего мальчика была с этим не согласна.
По итогам продолжительного расследования перед судом предстали сотрудники обслуживавшей ворота фирмы Wiru Uks Руслан Кугениек и Евгений Романов. Следствие установило, что именно они занимались обслуживанием ворот за восемь месяцев до трагедии.
Как сообщала ранее прокурор Диана Хелила, расследование было сложным. "Прокуратура считает, что обязательства нарушили выполнявшие в сентябре 2015 года работы по обслуживанию сотрудники, поскольку они не проверили, оснащен ли механизм гаражных дверей защитой от падения и находится ли он в рабочем состоянии. Сотрудники фирмы обладают специальными техническими знаниями об установке, эксплуатации и обслуживании гаражных дверей. Поэтому нужно было предвидеть, что если у ворот гаража отсутствует или сломана защита от падения, то при проблемах с пружиной тяжелые ворота могут упасть, и это поставит под угрозу человеческие жизни", - пояснила Хелила.
По оценке прокуратуры, в преступлении нельзя обвинить квартирное товарищество или его председателя, поскольку, узнав о неполадках двери гаража, товарищество уже приступило к ее ремонту.
"До несчастного случая была обнаружена поломка гаражных ворот, и товарищество заказало ремонт. Но, к сожалению, до его завершения произошла трагедия с крайне тяжелыми последствиями, унесшая жизнь маленького ребенка. На воротах отсутствовал предохранитель, который исключил бы их падение", - сказала Хелила.
14 мая 2016 года председатель КТ заметил, что ворота подземного гаража подняты и не реагируют на нажатие кнопки. Он позвонил в обслуживающую фирму Arkaadia Haldus, где ему поначалу порекомендовали связаться с фирмой Wiru Uks, но поскольку была пятница и рабочий день уже подходил к концу, то переадресовали к диспетчеру. Диспетчер Arkaadia Haldus посоветовал потянуть за находившийся под потолком трос. Председатель КТ потянул - и ворота закрылись, но зато перестали открываться. Председатель попросил прислать мастеров.
На следующий день приехали рабочие, но поскольку у них не было важной запчасти, ремонт был перенесен на воскресенье. К воскресенью ворота гаража снова оказались в поднятом состоянии, и трагедия произошла раньше, чем успели начать ремонт.
Прокуратура считает, что виноваты в произошедшем работники Wiru Uks, но данную точку зрения не разделяет представляющий потерпевших Рейн Кюттим, который также является дедушкой погибшего мальчика. По словам Кюттима, он хочет выяснить, действительно ли во всем виноваты двое простых рабочих или ответственность следует возложить на кого-то еще.
Однако сделать это очень непросто. Как показывает данный случай, в Эстонии процесс обслуживания гаражных ворот никак не регулируются. Если собственник ворот не хочет платить за защиту от падения, то никто не может потребовать от него ее установки, хотя этого требует действующее уже десять лет постановление ЕС. Защита не была установлена в 2005 году фирмой Facio, которая строила этот дом, правда, в то время еще и не существовало обязанности оснащать ворота защитой от падения. А ворота, оснащенные этой системой, были дороже.
В 2010 году обслуживанием ворот занималось предприятие Kinema. Выступавший в суде в качестве свидетеля глава фирмы Свет Коткас сказал, что они всегда указывают на необходимости установки защиты от падения ворот, но если клиент в этом не заинтересован, то ничего с этим не сделать.
"Такое было время. Нельзя заставить человека, если он не хочет Тогда стопоры стоили около 500-800 крон (32-51 евро). Дешевыми их не назовешь, - сказал Коткас. - Когда в 2010 году наш техник менял лопнувшие пружины, он точно должен был рассказать о данной системе защиты от падения. Мы всегда предлагаем. Но если клиент не хочет, то это его дело. Мы не может требовать их установки. Разве мы не должны предлагать? Это дополнительный доход".
По его словам, все зависит от отношения. И пока ситуация не изменится, повторение похожих инцидентов нельзя исключать. Он также добавил, что в Финляндии гаражные ворота приравниваются к лифтам, поэтому их обязаны регулярно обслуживать. "Пока в Эстонии подъемные ворота и двери будут считаться обычными дверьми, проблемы никуда не исчезнут", - считает он.
Несмотря на то, что обслуживающая дом фирма не обязана заниматься гаражными воротами, поскольку это дело специалистов, представители Arkaadia все же предлагали товариществу нанять человека, который будет отвечать за обслуживание и регулировку ворот, но в товариществе сочли, что эта услуга им не по карману. В суде это подтвердил и управляющий домом, который сообщил, что услуга обошлась бы в 45 евро. Подтверждения того, что подобное предложение действительно было сделано, суд получить не смог. Рассмотрение дела продолжится в суде в конце ноября.