Восточная больница ограничивает услуги и открывает дополнительное отделение

С сегодняшнего дня больница прекращает прием пациентов в хирургический дневной стационар и плановую краткосрочную хирургию, в дневной стационар клиники урологии и онкологической урологии, в клинику травматологии и ортопедии.

Пациенты больше не будут приниматься в клинику нейрохирургии и неврологический дневной стационар. Всем пациентам этих клиник и отделений услуги будут обеспечиваться в стационаре Gaiļezers.

Во вновь открытом 86-м отделении пациентов с Covid-19 будут лечить специалисты отделения пульмонологии клиники внутренних болезней.

В Восточной больнице лечится больше всего пациентов с Covid-19 - 168.