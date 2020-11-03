Вт, 3.11.2020
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Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Восточная больница ограничивает услуги и открывает дополнительное отделение

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Чтобы с увеличением количества больных Covid-19 продолжать обеспечивать их лечение, Рижская Восточная клиническая больница открывает в стационаре Gaiļezers второе отделение опасных инфекций - номер 86, сообщила агентству LЕТА представитель учреждения Илга Намниеце.

С сегодняшнего дня больница прекращает прием пациентов в хирургический дневной стационар и плановую краткосрочную хирургию, в дневной стационар клиники урологии и онкологической урологии, в клинику травматологии и ортопедии.

Пациенты больше не будут приниматься в клинику нейрохирургии и неврологический дневной стационар. Всем пациентам этих клиник и отделений услуги будут обеспечиваться в стационаре Gaiļezers.

Во вновь открытом 86-м отделении пациентов с Covid-19 будут лечить специалисты отделения пульмонологии клиники внутренних болезней.

В Восточной больнице лечится больше всего пациентов с Covid-19 - 168.

Больница отмечает, что врачи продолжают обслуживать клиентов амбулаторно, а также проводить диагностику, исследования и манипуляции согласно записи.

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