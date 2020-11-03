Режим чрезвычайной ситуации может вступить в силу в конце недели

Мнение Кариньша о необходимости оценить введение режима чрезвычайной ситуации еще не означает, что соответствующее решение будет принято сегодня, пояснила Силиня. Если совет по кризисному управлению решит, что режим ЧС необходимо объявлять, будет дано время, чтобы к нему подготовиться.

Напомним, сегодня состоится совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению для оценки эпидемиологической ситуации в Латвии и обсуждения возможного возобновления режима чрезвычайной ситуации в стране.

В понедельник после заседания партий коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш высказал мнение, что, учитывая распространение Covid-19, пришло время принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Латвии. Однако некоторые другие партии коалиции не торопятся присоединиться к этому мнению.

Вчера премьер сообщил журналистам, что сегодня, 3 ноября, он созвал внеочередное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будут заслушаны доклады экспертов из Министерства здравоохранения и отрасли, а также будут приняты решения о дальнейших шагах.

"Если ситуация не изменится, нам может грозить нарушение предоставления услуг системы здравоохранения из-за пандемии. По этой причине, а также с учетом того, что доля положительных тестов стабильно превышает 4%, что признано уровнем, когда болезнь распространяется бесконтрольно, я думаю, что нам пора рассмотреть введение режима чрезвычайной ситуации", 68

- сказал премьер.