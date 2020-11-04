В Огре грузовик снес с дороги машину с женщиной и двумя детьми

После происшествия в машине скорой помощи оказались пассажиры разбитого до неузнаваемости автомобиля: женщина с двумя детьми.

Только благодаря счастливой случайности огромный грузовик не задел еще какой-то автомобиль после первого столкновения - грузовик врезался в придорожное ограждение справа, затем переехал через металлические ограждения, установленные на разделительной полосе, после этого пересек две противоположные полосы движения и врезался в металлическое ограждение на другой стороне дороги.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Муж женщины, пострадавшей в результате ДТП, сообщил передаче Degpunktā, что, по первоначальной информации, она и дети серьезно не пострадали, но ситуация могла бы быть другой, если бы грузовик врезался в бок машины.

Мужчина также указывает, что грузовик ехал на красный свет, но водитель грузовика это отрицает. По его словам, именно женщина проехала на запрещающий сигнал светофора. Однако опрошенные очевидцы подтвердили, что легковая машина ехала на зеленый свет.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Подробное расследование обстоятельств позволит определить, кто несет полную ответственность за аварию. Однако, поскольку в ДТП пострадал человек, уголовное дело уже возбуждено, и все материалы этого дела попадут к следователям, которые выяснят точные обстоятельства произошедшего.