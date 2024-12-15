Благотворительный марафон Dod pieci! собрал 100 143 евро всего за первые сутки. Об этом сообщили в Latvijas Radio и пишет агентство LETA.
За первые сутки благотворительного марафона Dod pieci! собрано 100 143 евро
Все собранные средства будут переданы организации Ziedot.lv для оказания неотложной помощи людям, которые находятся на грани жизни и смерти из-за нехватки средств. Ежегодно более 300 человек с острыми и критическими проблемами здоровья обращаются за помощью в Ziedot.lv. На данный момент в очереди на оплату лекарств и обследований находятся 38 человек.
"Требовать от тяжело больного человека искать деньги на лекарства и помощь - это жестоко. Ужасно, что за здоровье человека решают чиновники, а не врачи. В нашем государстве приоритеты должны быть другими - система должна работать на людей, а не наоборот", - заявляет посол марафона Dod pieci!, продюсер Latvijas Radio 1 Эвия Унама.
Она рассказала, что в ее жизни был опыт борьбы с раком: дважды она вылечилась благодаря государственной системе здравоохранения, но в третий раз вынуждена была просить помощи у общества. "Я говорю об этом, чтобы сократить пропасть между обществом и властью. Каждый из нас хочет быть важным для своего государства - не только тогда, когда мы что-то даем, но и тогда, когда нам нужна помощь. Чтобы мы могли жить нормальной жизнью и знали, что есть надежная поддержка", - добавила она.
Председатель правления Латвийского альянса редких заболеваний Юрис Бейкманис отмечает, что по сравнению с другими европейскими странами главные проблемы Латвии - это финансирование и доступность специалистов.
"Если бы у нас была волшебная палочка, которая добавила бы несколько миллиардов на счет, мы бы точно знали, как использовать эти средства для улучшения ситуации", - говорит он.
Жертвователи марафона делятся своими историями, связываясь с диджеями, работающими в стеклянной студии. Эти эмоциональные рассказы становятся сильным стимулом помогать людям, которые не могут ждать.
Благотворительный марафон Dod pieci! в этом году проходит с 13 по 19 декабря, акцентируя внимание на недостатках системы здравоохранения Латвии. Марафон показывает финансовую безысходность, с которой сталкиваются люди с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в срочной помощи, но не получающие её за счет государства. Это случаи, когда человеческая жизнь зависит от конкретной суммы, недоступной для самого больного. Цель марафона - собрать средства, которые позволят обеспечить хотя бы частичную неотложную помощь.
Компании и коллективы в этом году приглашают участвовать в благотворительном аукционе марафона. Победители смогут пригласить в свой офис латвийских музыкантов или артистов. Начальная ставка составляет 555 евро, шаг аукциона – 55 евро. Все средства автоматически перечисляются Ziedot.lv и включаются в общую сумму пожертвований марафона. Подробности и список артистов доступны на сайте ciemos.dod.pieci.lv.
С 14 по 19 декабря рядом со стеклянной студией марафона, при поддержке компании Bonava, будет работать праздничная фотостудия. Каждый желающий сможет сделать снимок в рождественской атмосфере с известными латвийскими спортсменами, музыкантами или другими творческими личностями. Минимальное пожертвование за фотосессию - 5 евро.
Все собранные средства будут направлены в фонд Ziedot.lv для оперативной помощи людям с острыми заболеваниями. Деньги пойдут на покупку лекарств, необходимые обследования, диагностику и другие виды помощи.
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