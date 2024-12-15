За первые сутки благотворительного марафона Dod pieci! собрано 100 143 евро

Председатель правления Латвийского альянса редких заболеваний Юрис Бейкманис отмечает, что по сравнению с другими европейскими странами главные проблемы Латвии - это финансирование и доступность специалистов.

"Если бы у нас была волшебная палочка, которая добавила бы несколько миллиардов на счет, мы бы точно знали, как использовать эти средства для улучшения ситуации", - говорит он.

Жертвователи марафона делятся своими историями, связываясь с диджеями, работающими в стеклянной студии. Эти эмоциональные рассказы становятся сильным стимулом помогать людям, которые не могут ждать.

Благотворительный марафон Dod pieci! в этом году проходит с 13 по 19 декабря, акцентируя внимание на недостатках системы здравоохранения Латвии. Марафон показывает финансовую безысходность, с которой сталкиваются люди с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в срочной помощи, но не получающие её за счет государства. Это случаи, когда человеческая жизнь зависит от конкретной суммы, недоступной для самого больного. Цель марафона - собрать средства, которые позволят обеспечить хотя бы частичную неотложную помощь.

Компании и коллективы в этом году приглашают участвовать в благотворительном аукционе марафона. Победители смогут пригласить в свой офис латвийских музыкантов или артистов. Начальная ставка составляет 555 евро, шаг аукциона – 55 евро. Все средства автоматически перечисляются Ziedot.lv и включаются в общую сумму пожертвований марафона. Подробности и список артистов доступны на сайте ciemos.dod.pieci.lv.

С 14 по 19 декабря рядом со стеклянной студией марафона, при поддержке компании Bonava, будет работать праздничная фотостудия. Каждый желающий сможет сделать снимок в рождественской атмосфере с известными латвийскими спортсменами, музыкантами или другими творческими личностями. Минимальное пожертвование за фотосессию - 5 евро.

Все собранные средства будут направлены в фонд Ziedot.lv для оперативной помощи людям с острыми заболеваниями. Деньги пойдут на покупку лекарств, необходимые обследования, диагностику и другие виды помощи.

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