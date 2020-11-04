Мужчина заболел Covid-19 и гриппом одновременно. Это опасно?

По мере приближения первой зимы с Covid-19 есть много обнадеживающих вещей: вакцина уже не за горами, уровень смертности инфицированных снизился, а стратегии лечения усилились, например, такой противовирусный препарат как ремдисивир, похоже, помогает против Covid-19.

Но, к сожалению, зима сопровождается рядом других респираторных вирусов, самым страшным из которых является грипп.

Следует ли нам беспокоиться из-за того, что мы заразимся одновременно SARS-CoV-2 и вирусом гриппа? 2

Согласно последним данным, коинфекция Covid-19 и гриппа подтверждена в Калифорнии, США. Это яркое напоминание о том, что мы все еще сталкиваемся с серьезными вызовами. Правда, человек, заразившийся одновременно обоими вирусами, уже, похоже, полностью выздоровел.

Га самом деле во время этой фазы пандемии наблюдалось несколько пациентов, которым также не повезло. Первые сообщения о коинфицированных пациентах появились в научном журнале The Lancet еще 25 марта. Сообщается, что девять из 1054 пациентов в Ухане и прилегающих регионах инфицированы как SARS-CoV-2, так и вирусом гриппа. Из этих пациентов только один не выздоровел к моменту той публикации.

С тех пор во всем мире зарегистрировано 83 случая заражения гриппом и SARS-CoV-2.

Интересно, что во многих из этих исследований исследователи обнаружили, что грипп не ухудшил или не улучшил течение и исход Covid-19. 2

Однако количество людей, инфицированных обоими вирусами, по-прежнему очень мало, отчасти потому, что это очень сложно обнаружить. Это связано с тем, что, когда врач получает информацию о положительном результате теста на Covid-19, пациента редко тестируют на наличие другой вирусной инфекции. Вместо этого продолжают лечить симптомы Covid-19, которые могут быть очень похожи на симптомы гриппа.

Как эти вирусы могут сосуществовать?

Вирус гриппа известен своей способностью трансформироваться во время сочетанной инфекции и перенимать различные свойства других вирусов гриппа, что в конечном итоге может привести к распространению вируса от животного к человеку, как это наблюдалось во время пандемии свиного гриппа 2009 года.

Правда, SARS-CoV-2 - это коронавирус - семейство вирусов, полностью отличное от вирусов гриппа, поэтому вирус гриппа в этом случае не может трансформироваться и перенять его свойства. Потенциальная опасность в том случае, если организм инфицирован обоими вирусами одновременно, состоит в перегрузке иммунной системы.