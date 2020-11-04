Ср, 4.11.2020
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Кришьянис Кариньш

В Польше отложили введение запрета на аборты после массовых акций протеста

ФОТО: AP/Scanpix

Правительство Польши отложило вступление в силу ограничений на аборты на фоне массовых акций протеста, сообщает "Медуза".

Решение Конституционного суда об ограничениях должно было официально быть опубликовано 2 ноября и вступить сразу в силу. Но правительство заявило о необходимости продолжить обсуждение вопроса. 

22 октября Конституционный суд Польши запретил проводить аборты в случае неизлечимой болезни плода, так как по этой причине в стране проводилось 98% всех легальных абортов.

После решения суда в десятках городов Польши начались масштабные акции протеста, в которых принимали участие сотни тысяч человек. Протестующие требовали не только отменить решения суда, но и сменить консервативный политический курс страны.

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