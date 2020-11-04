В Польше отложили введение запрета на аборты после массовых акций протеста

Решение Конституционного суда об ограничениях должно было официально быть опубликовано 2 ноября и вступить сразу в силу. Но правительство заявило о необходимости продолжить обсуждение вопроса.

22 октября Конституционный суд Польши запретил проводить аборты в случае неизлечимой болезни плода, так как по этой причине в стране проводилось 98% всех легальных абортов.