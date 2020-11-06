Хорошо, что ты испугался крови! Король красных ковровых дорожек, модный гений Джорджо Армани

Ричард Гир в фильме "Американский жиголо" ФОТО: Пресс-фото

А также "Неприкасаемые" (1987), где он одевал Шона Коннери, Роберта Де Ниро, Кевина Костнера в костюмы гангстеров 30-х годов. Успех фильмов привел к долголетнему сотрудничеству с Голливудом.

ФОТО: Из фильма "Неприкасаемые"

Одним из недавних популярных фильмов является "Волк с Уолл-стрит" (2013), где Леонардо Ди Каприо должен был быть одет как победитель, и у Армани это получилось!

Леонардо Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит" ФОТО: AP

Второй сильный интерес Армани всегда был к спорту, что привело его к созданию формы для сборной Англии по футболу. Кроме того, Армани сотрудничает с Mercedes-Benz, чтобы создать Mercedes-Benz CLK Giorgio Armani Design Car. Армани говорит: "Мне было очень интересно увидеть, насколько похожи наша философия дизайна и система работы".

Галерея: Армани с друзьями

Личная жизнь

Галеотти и Армани ФОТО: Скриншот

Джорджо Армани называет себя бисексуалом, однако так и остался вечным холостяком. У него были не только профессиональные, но и романтические отношения с Серджио Галеотти, который, к сожалению, скончался в 1985 году от от сердечного приступа. Армани всю свою жизнь посвятил моде и своим коллекциям, у него не было времени на личную жизнь. Но он очень близок с детьми своих брата и сестры, которые в настоящее время работают в его модном доме.

Первый показ мод онлайн

В 2007 году Армани решил онлайн продемонстрировать одну из своих коллекций. Термин "онлайн" в наши дни не является чем-то новым и все бренды используют его, особенно во время недель моды в различных столицах моды. Когда Армани решил сделать это впервые, большей части людей это показалось слишком рискованным, так как его работы могли сразу же скопировать. Однако, привыкший к тому, что его продукты копируют, дизайнер решил пойти на такой риск и, конечно же, продолжил работу над тем, как сохранить отличие.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Интересные факты о Джорджо Армани: - За всю свою карьеру Джорджо ни разу ни перед кем не был в долгу; - Он никогда не пил алкоголь и не курил; - Армани - убежденный веган и страстный защитник прав животных; - Его модный дом - первый, который отказался от худощавых моделей, а также запретил несовершеннолетним девочкам выступать на его показах; - Эскизы мужской одежды он всегда рисует левой рукой - это особый ритуал. - Он - единственный владелец своей империи.

Самый частый вопрос в Google - чем отличается Giorgio Armani от Emporio Armani?

Giorgio Armani - серия очень дорогой одежды, в создании которой использованы материалы высшего качества. Этот бренд занимается индивидуальным пошивом нарядов.

Emporio Armani дешевле и демократичнее, он предназначен для более молодого поколения.

ФОТО: AFP/LETA

Джорджо Армани всегда следовал своим убеждениям. Его одежда до сих пор выдержана в роскошно-нейтральной цветовой гамме, что означает богатство и статус. Мы никогда не увидим женщин, носящих Armani, в ярких цветах и кричащих узорах - точно так же, как и мужчина от Armani всегда выделяется в свете особой элегантности.

Галерея: Мировые показы мод Giorgio Armani

A|X Armani Exchange

Еще с момента своего создания в 1991 году A|X Armani Exchange предлагает доступную и универсальную коллекцию одежды и аксессуаров, отражающую энергию молодых людей. Бросая вызов общепринятым нормам, бренд предлагает новую перспективу: свежий подход к столичной моде. После реорганизации портфеля брендов 2017 года, предложенного Armani, A|X Armani Exchange зарекомендовал себя как новый бренд уличной одежды в стиле Armani: молодежный, непринужденный, городской, актуальный и цифровой в своей коммуникации.