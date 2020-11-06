Хорошо, что ты испугался крови! Король красных ковровых дорожек, модный гений Джорджо Армани
Кто же не знает имени Джорджо Армани! Он, несомненно, является определяющей фигурой в бурно развивающуюся эпоху прет-а-порте высокой моды, которая распространилась из Милана по всему миру. Достижения Армани по-прежнему отражают его творческую силу, которая способна по-новому создать, казалось бы, давнюю классику одежды. Армани все еще диктует, что появиться на красной дорожке. Как возникла империя, которая до сих пор принадлежит только ему одному? Рассказываем о гении элегантности - Джорджо Армани!
Кратко в трех предложениях о Джорджо Армани:
Giorgio Armani S.p.A., называемый в народе Armani, - итальянский люксовый модный дом, который разрабатывает, производит и продает одежду aute couture и ready-to-wear, кожаные изделия, обувь, часы, украшения, аксессуары, косметику и предметы домашнего интерьера.
Бренд продает эти продукты под несколькими названиями: Giorgio Armani Privé, Giorgio Armani, Armani Collezioni, Emporio Armani (включая EA7), Armani Jeans, Armani Junior и Armani Exchange.
Объемы продаж предприятия в 2016 году составили около 2,65 миллиарда долларов.
Маленький и застенчивый итальянский мальчик
Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, в Италии. Он был средним из трех детей в семье. В детстве его часто дразнил старший брат Серхио, но вместе со своей младшей сестрой Розанной Джорджо охотно игрался с тряпичными куклами, также создавая для них одежду.
Мама была домохозяйкой, а отец - бухгалтером в транспортной компании. Все его детство прошло в духе традиций итальянских семей.
"Я помню простую элегантность своих родителей. Моя мама шила одежду для всех своих детей. И мы выглядели достойно, даже когда были абсолютно бедны", - рассказывал Армани в документальном фильме "Сделано в Милане".
Хотел быть врачом, но когда увидел кровь...
Интересно, что у молодого Джорджо было страстное желание изучать медицину. Как он вспоминает, оно возникло после прочтения книги Арчибальда Кронина "Цитадель". В 1950-м он поступил на медицинский факультет Миланского университета, однако после трех лет учебы отправился в армию. С учетом медицинского образования юноша был направлен в военный госпиталь в Вероне, где ему пришлось столкнуться с медициной лицом к лицу, а не по книгам. Желание стать врачом у Джорджо отпало, но он никогда не сожалел о том, что учился медицине.
От декоратора витрин к создателю костюма
После армии в 1957 году Джорджо Армани устроился оформителем витрин в крупный миланский универмаг La Rinascente. Вскоре его перевели в штат закупщиков одежды, что дало опыт в области маркетинга, а также открыло более широкий взгляд на модную индустрию. В середине 60-х Армани имел возможность попробовать свои силы в дизайне мужской одежды у известного тогда итальянского дизайнера Нино Черутти. Его способности были быстро признаны и стали очень востребованы. В течение следующего десятилетия он продолжил работать в модном доме Cerutti, одновременно начав создавать одежду для десяти других производителей.
Готов к своему бренду только в возрасте 40 лет
В конце 60-х Армани встретил архитектора Серджио Галеотти: так было положено начало многолетним личным и профессиональным отношениям. В 1973 году именно Галеотти убедил его открыть свою компанию в Милане, продолжая создавать одежду для многих модных домов, включая Allegri, Bagutta, Hilton, Sicons, Gibò, Montedoro и Tendresse. Они оба стали работать в небольшом офисном помещении, где Армани создавал одежду, а Галеотти ее продавал универмагам еще до того, как она была сделана. Наконец, Армани приближался к легендарному моменту, когда он, наконец, создаст свой бренд...
Армани стал более уверенным и опытным. И только тогда он признался самому себе, что готов к своему бренду - в возрасте 40 лет.
В 1975 году, чтобы профинансировать предприятие, ему пришлось продать свой белый Volkswagen.
24 июля этого же года он вместе с Галеотти основали Giorgio Armani S.p.A.. В октябре 1975 года Армани представил свою первую коллекцию мужской одежды для весны/лета 1976-го и начал создавать и первую коллекцию женской одежды.
В чем секрет? Щепотка мужских вещей в шкафу, щепотка - женских
Мужская и женская одежда Armani ассоциируется со стремлением бренда создать удобный и легкий повседневный гардероб современного работающего человека. С этой целью он отказывается от обивки и синтетики и ищет по возможности самые лучшие и самые натуральные ткани.
Чаще всего его стиль описывают как простой и чистый, который можно назвать минималистичным. Но это не так! В нем определенно есть игривость и чувственность.
Армани в своих коллекциях всегда выбирает один элемент, на который нужно обратить внимание.
О нем говорят, что он берет щепотку из мужского шкафа и всыпает ее в женский, и наоборот. Именно такую философию он сохранил до наших дней. Таким образом он добивается мягкости и уравновешенности своей одежды.
Армани - тот, кто обеспечивает эстетическую эмансипацию женщин, но в мужской одежде он разрушает восприятие костюма как униформы и предлагает больше его вариаций.
Поднимаясь выше - к роскоши!
Армани установил действительно новаторские отношения с модной индустрией, 1978 год стал поворотным моментом в истории компании благодаря подписанию лицензионного соглашения с Gruppo Finanziario Tessile (GFT), которое позволило ему начать производство роскошной ready-to-wear или готовой одежды под наблюдением тщательного дизайнера компании. В 1979 году Армани начал производить и в США, что являлось смелым шагом. Бренд стал одним из лидеров в международной моде, введя несколько новых линий - белья, купальников и аксессуаров. В начале 80-х предприятие подписало важный договор о производстве духов и ввело несколько других линий - Armani Junior, Armani Jeans и Emporio Armani..
250 фильмов, одежда для футбольной команды
Армани разработал одежду для более чем 250 фильмов и он до сих пор считает, что Голливуд без моды - ничто.
"Кино действительно было единственным развлечением у нас в детстве. Мы не могли позволить себе пойти театр или отправиться в путешествие, но могли позволить себе сходить в кино. Фактически, многие ключевые элементы моих моделей родились из этой любви к кино", - говорил Армани.
Армани с удовольствием участвовал в различных проектах и рисовал эскизы костюмов к фильмам. Например, "Американский жиголо" (1980), где он создал особенно сексуальный гардероб для 31-летнего актера Ричарда Гира, но при этом не нарушая границ элегантности.
А также "Неприкасаемые" (1987), где он одевал Шона Коннери, Роберта Де Ниро, Кевина Костнера в костюмы гангстеров 30-х годов. Успех фильмов привел к долголетнему сотрудничеству с Голливудом.
Одним из недавних популярных фильмов является "Волк с Уолл-стрит" (2013), где Леонардо Ди Каприо должен был быть одет как победитель, и у Армани это получилось!
Второй сильный интерес Армани всегда был к спорту, что привело его к созданию формы для сборной Англии по футболу. Кроме того, Армани сотрудничает с Mercedes-Benz, чтобы создать Mercedes-Benz CLK Giorgio Armani Design Car. Армани говорит: "Мне было очень интересно увидеть, насколько похожи наша философия дизайна и система работы".
Галерея: Армани с друзьями
Личная жизнь
Джорджо Армани называет себя бисексуалом, однако так и остался вечным холостяком. У него были не только профессиональные, но и романтические отношения с Серджио Галеотти, который, к сожалению, скончался в 1985 году от от сердечного приступа. Армани всю свою жизнь посвятил моде и своим коллекциям, у него не было времени на личную жизнь. Но он очень близок с детьми своих брата и сестры, которые в настоящее время работают в его модном доме.
Первый показ мод онлайн
В 2007 году Армани решил онлайн продемонстрировать одну из своих коллекций. Термин "онлайн" в наши дни не является чем-то новым и все бренды используют его, особенно во время недель моды в различных столицах моды. Когда Армани решил сделать это впервые, большей части людей это показалось слишком рискованным, так как его работы могли сразу же скопировать. Однако, привыкший к тому, что его продукты копируют, дизайнер решил пойти на такой риск и, конечно же, продолжил работу над тем, как сохранить отличие.
Интересные факты о Джорджо Армани:
- За всю свою карьеру Джорджо ни разу ни перед кем не был в долгу;
- Он никогда не пил алкоголь и не курил;
- Армани - убежденный веган и страстный защитник прав животных;
- Его модный дом - первый, который отказался от худощавых моделей, а также запретил несовершеннолетним девочкам выступать на его показах;
- Эскизы мужской одежды он всегда рисует левой рукой - это особый ритуал.
- Он - единственный владелец своей империи.
Самый частый вопрос в Google - чем отличается Giorgio Armani от Emporio Armani?
- Giorgio Armani - серия очень дорогой одежды, в создании которой использованы материалы высшего качества. Этот бренд занимается индивидуальным пошивом нарядов.
- Emporio Armani дешевле и демократичнее, он предназначен для более молодого поколения.
Джорджо Армани всегда следовал своим убеждениям. Его одежда до сих пор выдержана в роскошно-нейтральной цветовой гамме, что означает богатство и статус. Мы никогда не увидим женщин, носящих Armani, в ярких цветах и кричащих узорах - точно так же, как и мужчина от Armani всегда выделяется в свете особой элегантности.
Галерея: Мировые показы мод Giorgio Armani
A|X Armani Exchange
Еще с момента своего создания в 1991 году A|X Armani Exchange предлагает доступную и универсальную коллекцию одежды и аксессуаров, отражающую энергию молодых людей. Бросая вызов общепринятым нормам, бренд предлагает новую перспективу: свежий подход к столичной моде. После реорганизации портфеля брендов 2017 года, предложенного Armani, A|X Armani Exchange зарекомендовал себя как новый бренд уличной одежды в стиле Armani: молодежный, непринужденный, городской, актуальный и цифровой в своей коммуникации.
Галерея: Магазин A|X Armani Exchange в торговом центре Spice