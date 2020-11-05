Фальшивые инфлюенсеры и страницы новостей - как Кремль пробует повлиять на политическую дискуссию в США?

Примерно месяц назад Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) вновь сообщило - Россия пробует вмешаться в процесс выборов и настроить избирателей против кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Правда, в этом нет ничего нового. Россия в соцсетях действовала во благо нынешнего президента Дональда Трампа и до предыдущих выборов в 2016 году. Какими методами она вмешивается, и какую аудиторию способны привлечь фейковые профили соцсетей или тролли, созданные Россией?
Возможность взглянуть на кампанию 2016 года дала платформа Twitter. После выборов президента США и после скандалов, связанных с ними, соцсеть идентифицировала и опубликовала базы данных твитов троллей - миллионы записей. Обнародованную информацию исследовал и Re:Check.
В первом крупном архиве твитов троллей, опубликованном Twitter, можно найти почти девять миллионов записей или твитов. Их опубликовали примерно четыре тысячи профилей, которые в целом имеют 6,4 миллионов подписчиков.
У большинства Twitter-троллей вместо имени пользователя был ряд цифр. Они делились записями других пользователей, а также статьями Российских пропагандистских СМИ, например RT (ранее — Russia Today). Не всем троллям удалось добиться популярности, но была и звездная лига – 123 аккаунта настолько удачно имитировали настоящих людей, что каждый привлек более 10 тыс. подписчиков.
«В основе успеха — персонализированная личность пользователя и уникальное содержание, которое множило доверие», — рассказывает исследователь дезинформации аналитического центра Атлантический Совет Ника Алексеева. Эти тролли не только публиковали спорные мнения по разным актуальным политическим вопросам, но и писали о домашних животных, Голливудских звездах и даже делились фейковыми историями из своей жизни. Например, об эмоциональных травмах, которые они получили из-за терактов 11 сентября. Содержание было настолько убедительным, что даже журналисты всемирно известных СМИ иногда считали троллей настоящими лидерами мнений.
Дженна Абрамс (@Jenn_Abrams), 80 тысяч подписчиков
Дженне Абрамс нравились собаки, и она иногда делилась цитатами американского писателя Курта Воннегута. Ее очень раздражали феминистки и кандидат в президенты на выборах 2016 года от Демократической партии — Хиллари Клинтон. Полученная в Twitter популярность позволила ей как Голливудской звезде организовать сессии вопросов и ответов на своем блоге – фанаты присылают вопросы, а в ответ она рассказывала о своей жизни и позиции.
Дженна была фиктивным образом молодой консервативной американки. Фотография ее профиля украдена в Instagram. Истинная владелица фото - Наталья Редькина из Санкт-Петербурга, у нее с Дженной нет никакой связи.
Дженна не была обычным троллем. В СМИ ее даже называли принцессой троллей. Она не только собрала 80 тыс. подписчиков, но ей также удалось ввязать в острые дискуссии историков, актеров, бывшего посла США. Ряд популярных СМИ, в их числе CNN, BBC, The New York Times и The Washington Post, в своих статья публиковали ее мнение.
Некоторые медиа, например Mashable и Variety, даже публиковали новости, на основе твита Дженны о том, что CNN по ошибке транслировал порнографическое видео. Такой "эксперимент" с розыгрышем СМИ может показаться невинным. Однако в базе данных твитов можно найти свидетельства о том, как ряд аккаунтов троллей скоординированно и активно пробовали поднять тревогу по поводу выдуманных катастроф. Например, о якобы случившейся утечке радиации на Украинской Запорожской атомной электростанции.
Феномен Дженны Абрамс изучал и исследователь Висконсинского университета в Мадисоне Ипин Ся (Yiping Xia). Он рассказал Re:Check: "Увидел твит Дженны Абрамс. Я кликнул и подумал, что, ого, у этого тролля есть блог. Зачем она так старается?"
Исследуя другие твиты, он думал, что легко может себя представить консервативным американцем, который верит, читает и следит за ее мнением. Исследователь признает, что простому пользователю Twitter почти невозможно понять, является такой аккаунт троллем или нет. Дженна умела создать впечатление настоящего инфлюенсера: остроумная, патриотичная, умная женщина, которая наслаждается жизнью.
Исследователь говорит, что изначально тролль получил подписчиков благодаря регулярным комментариям к твитам популярных пользователей, а потом уже комментировал новости сам и иногда рассказывал о своей жизни. Ся допускает, что попасть в новости было одной из целей Дженны, чтобы получить еще большую аудиторию. Он отмечает, что тролли стремятся к этому и будут продолжать стремиться. В свою очередь журналисты должны проверять идентичность автора записи, если планируют отзываться на слова какого-нибудь пользователя соцсетей.
Re:Check пробовал связаться с Дженной, написав на несколько э-майл адресов, которые были указаны в ее твитах, однако ответ не получил.
1-800-WOKE-AF, @GLOED_UP, 29 тысяч подписчиков
Этот тролль пытался походить на американцев левых взглядов. Он писал о насилии полиции к чернокожим жителям США, упоминал жертв и рассказывал, что в стране чувствует себя небезопасно. О кандидатах в президенты писал редко, а когда это делал, то критиковал и Трампа, и Клинтон.
Издание The Atlantic выяснило, что Россия уже длительное время, даже задолго до начала Холодной войны, распространяет пропаганду, связанную с расовыми конфликтами в США. Перед предстоящими выборами также существовало беспокойство по этому поводу. СМИ сообщали о фейковых аккаунтах, которые подражают чернокожим последователям Трампа и рассказывают, что стали республиканцами, потому что не согласны с установками Black Lives Matter.
Однако, живя в России, не просто убедительно притворяться чернокожим мужчиной из Сент-Луиса. Например, в ранних записях аккаунта видны неловкие попытки использовать сленг, характерный для чернокожей общины США. Со временем автор забросил эти попытки. Исследователь Алексеева сказала Re:Check: нет таких явных признаков, которые позволили бы прийти к выводу, что тот или иной профиль - тролль. Тем не менее, исследователи обращают внимание на язык, который используется: иногда это грамматические ошибки, иногда - фразеологизмы, которые переведены напрямую с русского. Например, в 2015 году на титульной фотографии этого профиля был текст: "What do you love about being dark skin?" или "Что тебе нравиться в том, что ты смуглая кожа?"
Некоторые фейковые аккаунты чернокожих американцев не только комментировали происходящее в стране, но и призывали людей вовлекаться в работу определенных организаций, участвовать в протестах. Некоторым кремлевским троллям это удавалось, сообщает Buzzfeed.
О чем тролли твитят сейчас?
Как социальные СМИ, так и органы безопасности США подтвердили, что пропагандистские кампании никуда не пропали. Чтобы исследовать изменения в тактике Кремля, нужно время. Алексеева считает, что Россия пытается тщательнее скрывать свои действия: аккаунты троллей реже пробуют сами стать инфлюенсерами Twitter, а скорее работают в небольших маргинальных группах. "Они как серые кардиналы, которые влияют на людей, которые потом идут с флагом и несут это повествование", - поясняет исследователь.
Недавно платформы Twitter и Facebook, при сотрудничестве с органами безопасности, объявили об еще одном ярком и свежем примере - странице фейковых новостей и связанной с ней сетью аккаунтов соцсетей Peace Data. Это была якобы новостная страница, политически левых взглядов, содержание которой создавали и жители США. Сообщения в целом не отличаются от тех, которые левонастроенные тролли писали в Twitter до выборов 2016 года. Рассматривается много разных проблем и несправедливости в США и в мире, однако кандидат от Демократической партии не поддерживается. Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис критикуют как слишком правых взглядов.