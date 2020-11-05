Фальшивые инфлюенсеры и страницы новостей - как Кремль пробует повлиять на политическую дискуссию в США?

Исследуя другие твиты, он думал, что легко может себя представить консервативным американцем, который верит, читает и следит за ее мнением. Исследователь признает, что простому пользователю Twitter почти невозможно понять, является такой аккаунт троллем или нет. Дженна умела создать впечатление настоящего инфлюенсера: остроумная, патриотичная, умная женщина, которая наслаждается жизнью.

Исследователь говорит, что изначально тролль получил подписчиков благодаря регулярным комментариям к твитам популярных пользователей, а потом уже комментировал новости сам и иногда рассказывал о своей жизни. Ся допускает, что попасть в новости было одной из целей Дженны, чтобы получить еще большую аудиторию. Он отмечает, что тролли стремятся к этому и будут продолжать стремиться. В свою очередь журналисты должны проверять идентичность автора записи, если планируют отзываться на слова какого-нибудь пользователя соцсетей.

Re:Check пробовал связаться с Дженной, написав на несколько э-майл адресов, которые были указаны в ее твитах, однако ответ не получил.

1-800-WOKE-AF, @GLOED_UP, 29 тысяч подписчиков

Этот тролль пытался походить на американцев левых взглядов. Он писал о насилии полиции к чернокожим жителям США, упоминал жертв и рассказывал, что в стране чувствует себя небезопасно. О кандидатах в президенты писал редко, а когда это делал, то критиковал и Трампа, и Клинтон.

Издание The Atlantic выяснило, что Россия уже длительное время, даже задолго до начала Холодной войны, распространяет пропаганду, связанную с расовыми конфликтами в США. Перед предстоящими выборами также существовало беспокойство по этому поводу. СМИ сообщали о фейковых аккаунтах, которые подражают чернокожим последователям Трампа и рассказывают, что стали республиканцами, потому что не согласны с установками Black Lives Matter.

Однако, живя в России, не просто убедительно притворяться чернокожим мужчиной из Сент-Луиса. Например, в ранних записях аккаунта видны неловкие попытки использовать сленг, характерный для чернокожей общины США. Со временем автор забросил эти попытки. Исследователь Алексеева сказала Re:Check: нет таких явных признаков, которые позволили бы прийти к выводу, что тот или иной профиль - тролль. Тем не менее, исследователи обращают внимание на язык, который используется: иногда это грамматические ошибки, иногда - фразеологизмы, которые переведены напрямую с русского. Например, в 2015 году на титульной фотографии этого профиля был текст: "What do you love about being dark skin?" или "Что тебе нравиться в том, что ты смуглая кожа?"

Некоторые фейковые аккаунты чернокожих американцев не только комментировали происходящее в стране, но и призывали людей вовлекаться в работу определенных организаций, участвовать в протестах. Некоторым кремлевским троллям это удавалось, сообщает Buzzfeed.

Твит тролля Кристал Джонсон: "Мы ищем хороших людей, которые готовы помочь в организации мероприятий. Больше информации в ЛС". ФОТО: скриншот

О чем тролли твитят сейчас?

Как социальные СМИ, так и органы безопасности США подтвердили, что пропагандистские кампании никуда не пропали. Чтобы исследовать изменения в тактике Кремля, нужно время. Алексеева считает, что Россия пытается тщательнее скрывать свои действия: аккаунты троллей реже пробуют сами стать инфлюенсерами Twitter, а скорее работают в небольших маргинальных группах. "Они как серые кардиналы, которые влияют на людей, которые потом идут с флагом и несут это повествование", - поясняет исследователь.