Фальшивые инфлюенсеры и страницы новостей - как Кремль пробует повлиять на политическую дискуссию в США?

1-800-WOKE-AF, @GLOED_UP, 29 тысяч подписчиков

Однако, живя в России, не просто убедительно притворяться чернокожим мужчиной из Сент-Луиса. Например, в ранних записях аккаунта видны неловкие попытки использовать сленг, характерный для чернокожей общины США. Со временем автор забросил эти попытки. Исследователь Алексеева сказала Re:Check: нет таких явных признаков, которые позволили бы прийти к выводу, что тот или иной профиль - тролль. Тем не менее, исследователи обращают внимание на язык, который используется: иногда это грамматические ошибки, иногда - фразеологизмы, которые переведены напрямую с русского. Например, в 2015 году на титульной фотографии этого профиля был текст: "What do you love about being dark skin?" или "Что тебе нравиться в том, что ты смуглая кожа?"