Опять рекорд: за сутки в Латвии выявлено 367 новых случаев Covid-19, три человека умерли

В среду в Латвии выявлено 367 новых случаев Covid-19 - самое большое количество за сутки с начала пандемии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умерли три пациента, два из которых находились в возрастной группе от 70 до 75 лет, а один - в группе от 90 до 95 лет.
За прошедшие сутки сделано рекордное количество тестов на Covid-19 - 7564, доля позитивных результатов составила 4,9%.
В прошлые сутки в больницы доставлены 39 больных Covid-19, а общее число госпитализированных увеличилось до 244, сообщает Национальная служба здравоохранения.
244 человека находятся в состоянии средней тяжести, 10 - в тяжелом состоянии.
Всего из больниц выписаны 519 пациентов.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 7119 человек, выздоровели 1444 человека.