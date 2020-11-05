Чт, 5.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Опять рекорд: за сутки в Латвии выявлено 367 новых случаев Covid-19, три человека умерли

ФОТО: Odd Andersen/AFP/Scanpix

В среду в Латвии выявлено 367 новых случаев Covid-19 - самое большое количество за сутки с начала пандемии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерли три пациента, два из которых находились в возрастной группе от 70 до 75 лет, а один - в группе от 90 до 95 лет.

За прошедшие сутки сделано рекордное количество тестов на Covid-19 - 7564, доля позитивных результатов составила 4,9%.

В прошлые сутки в больницы доставлены 39 больных Covid-19, а общее число госпитализированных увеличилось до 244, сообщает Национальная служба здравоохранения. 

244 человека находятся в состоянии средней тяжести, 10 - в тяжелом состоянии.

Всего из больниц выписаны 519 пациентов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 7119 человек, выздоровели 1444 человека. 

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