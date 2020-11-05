В РФ расширяют гарантии экс-президентам. Путин собрался уходить?

Начать процедуру уголовного или административного преследования экс-президентов России и членов их семей скоро может стать значительно труднее, чем сейчас. То же касается проведения задержаний, арестов, обысков, допросов и личного досмотра бывших глав российского государства. Соответствующий законопроект, подготовленный сенатором Андреем Клишасом и главой комитета по конституционному законодательству в Госдуме Павлом Крашенинниковым, был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 5 ноября 2020 года.

DW обсудила возможные последствия этой инициативы для российского политического и правового поля с главой международной правозащитной группы "Агора" Павлом Чиковым и доктором юридических наук, экспертом по конституционному законодательству Еленой Лукьяновой.

Закон о гарантиях экс-президентам РФ уже есть

Закон о гарантиях президенту, прекратившему исполнение полномочий, существует в России с 2001 года, указывает Павел Чиков. В этом документе уже закреплены такие гарантии бывшему главе государства, как неприкосновенность, иммунитет от уголовной и административной ответственности и особый порядок возбуждения уголовного дела за тяжкие и особо тяжкие преступления, поясняет эксперт.

По словам Чикова, единственное, что изменится в случае принятия нового закона Клишаса и Крашенинникова, - это порядок привлечения бывших президентов к административной и уголовной ответственности.

На сегодняшний день инициатором возбуждения уголовного дела в отношении президента, прекратившего свои полномочия, является председатель Следственного комитета (СК). "Он (председатель СК. - Ред.) - основной из игроков в этом процессе", - подчеркивает Чиков. "В поправках, предлагаемых Клишасом и Крашенинниковым, председатель СК вообще исчезает", - продолжает эксперт. При этом в процессе привлечения экс-главы государства к уголовной ответственности задействованы Государственная дума, Совет Федерации, Верховный и Конституционный суды.

Это осложняет процедуру привлечения к ответственности бывшего президента. Ведь там, где раньше требовалась инициатива главы СК, сейчас необходимо согласие двух коллегиальных судебных органов, указывает Чиков.

Госдума как следственный орган?

Есть в законопроекте и малопонятные места. Так, судя по тексту документа, обвинение в государственной измене и совершении тяжкого преступления экс-президенту теперь будет выдвигать Госдума, причем эту инициативу должны поддержать не менее одной трети депутатов.

Затем обвинение должны одобрить также Верховный и Конституционный суд, после чего Совет Федерации выносит итоговое решение. "При этом совершенно непонятно, кто проводит предварительное следствие и становится ли Госдума органом следствия в отношении бывшего президента," - отмечает Павел Чиков.

Со своей стороны, Елена Лукьянова обращает внимание на то, что, согласно действующему закону о гарантиях экс-главе государства, бывший президент не может быть привлечен к ответственности за поступки, совершенные во время исполнения им президентских обязанностей. "Новый закон шире и предусматривает непривлечение к ответственности и (за деяния, совершенные. - Ред.) после окончания полномочий президента", - отмечает эксперт.

Возможное начало транзита власти в России

Оценивая инициативу Клишаса и Крашенинникова с политико-правовой точки зрения, Елена Лукьянова говорит следующее: "Скорее всего, этот законопроект свидетельствует о том, что транзит власти начался и полномочия президента будут прекращены раньше, чем это предусматривает конституция".

"Неответственность президента может означать только то, что президент собирается уходить", - добавляет она.

По словам Лукьяновой, сама она никогда не допускала мысли о том, что Путин останется президентом России до 2036 года.

В свою очередь, Павел Чиков считает, что у новой процедуры привлечения экс-президента к правовой ответственности почти нет шансов быть примененной на практике. "В желаемом российскими властями бесконфликтном варианте передачи власти от действующего президента к будущему этот механизм привлечения бывшего главы государства к ответственности почти наверняка не будет задействован", - полагает он.