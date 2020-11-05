"Уехал - назад не вернешься". Лукашенко предупредил белорусских врачей

Александр Лукашенко предупредил белорусских врачей, уезжающих за границу, что обратно они не вернутся. Он назвал это не угрозой, а приказом для правительства.
"Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал - назад не вернешься.
Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства", - цитирует Лукашенко Tut.by.
Александр Лукашенко также призвал "ставить на место", но не препятствовать отъезду тех, "кто хочет большого рубля" или у кого "позеленели глаза от валюты".
Как отмечает Русская служба BBC, в Польше в этом году начали действовать упрощенные правила для трудоустройства врачей не с территории ЕС. Польша и впредь планирует приглашать иностранных врачей для борьбы с эпидемией Covid-19, сообщает "Медуза".
Заместитель министра здравоохранения Польши отмечал, что из-за низкого языкового барьера самый большой интерес - к врачам из Беларуси и Украины. По информации Минздрава Польши, на которые опирается Tut.by, в стране работают чуть больше двухсот медиков из Беларуси.