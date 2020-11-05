"Уехал - назад не вернешься". Лукашенко предупредил белорусских врачей

"Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал - назад не вернешься.

Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства", - цитирует Лукашенко Tut.by.

Александр Лукашенко также призвал "ставить на место", но не препятствовать отъезду тех, "кто хочет большого рубля" или у кого "позеленели глаза от валюты".

Как отмечает Русская служба BBC, в Польше в этом году начали действовать упрощенные правила для трудоустройства врачей не с территории ЕС. Польша и впредь планирует приглашать иностранных врачей для борьбы с эпидемией Covid-19, сообщает "Медуза".