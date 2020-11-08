Отец - Джуд Лоу, а крестная - Кейт Мосс: как выглядит 20-летняя дочь знаменитого британца - модель Айрис

Семья

Айрис Таллула Элизабет Лоу появилась на свет 25 октября 2000 года в семье актеров Джуда Лоу и Сэйди Фрост. К слову, ее крестная мама не кто-то, а сама Кейт Мосс.

Джуд Лоу и Сэйди Фрост познакомились на съемочной площадке фильма "Шоппинг" (1994 год). Джуду было всего 19 лет, а его возлюбленной - 25. Семья у Айрис Лоу большая: у нее есть три брата - Финли (от предыдущего брака матери), Рафферти и Руди, а также две сестры по линии отца - София и Ада. Родители развелись в 2003 году, через шесть лет после свадьбы.

Несмотря на то, что Айрис было всего 3 года, когда родители разошлись, она никогда не чувствовала нехватки внимания со стороны кого-то из них. Все дети остались жить с мамой, однако Джуд Лоу часто навещал их и взял все денежное обеспечение на себя. К слову, в одном из интервью мама ласково назвала Айрис "папиной дочкой".

У Айрис очень теплые отношения с отцом, она любит проводить с ним время и часто публикует его фото у себя в Instagram.

В настоящее время Айрис Лоу проживает с матерью в лондонском районе Примроуз Хилл.

Моделинг

Очевидно, что на выбор карьеры большое влияние оказала крестная мама - модель Кейт Мосс.

Но впервые Айрис появилась на страницах глянцевого журнала Vogue еще в детстве - в 2002 году вместе с родителями и старшим братом Рафферти.

К слову, рост Айрис совсем не модельный - 163 см. Пробиться в индустрии было нелегко.

Уже в более зрелом возрасте ее официальный дебют в качестве модели состоялся в декабре 2015 года - в лукбуке Miu Miu в поддержку новой круизной коллекции. Спустя два года - в январе и марте 2017-го - Лоу стала лицом рекламных кампаний Burberry.

Кстати, Айрис удалось успешно совместить карьеру и учебу в школе. Согласно словам ее учителей и одноклассников, она всегда была скромной и хорошо занималась, а звездная болезнь - не про нее.

Личная жизнь