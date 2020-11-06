Новогодние тренды в домашнем интерьере: таинственные темные оттенки и белое кружево

Дизайнер IKEA делится трендами этого периода.

Вдохновение от датских мастеров

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"Один из трендов этой зимы вдохновлён датским искусством, который привносит в интерьер шарма и таинственности. В тоже время скандинавский дизайн с его сельскими домиками и амбарного типа крышами дают ощущение уюта. Нейтральные светлые оттенки с красно-рыжеватыми и оранжевыми цветами доминируют в этом сезоне. Традиционные мужские орнаменты смягчены текстилем с кружевом. Общее впечатление от трендов этого сезона - приятный, уютный, щедрый и домашний", - рассказывает глава интерьера Дариус Римкус.

Выбирайте темно-красные, тёмно-зелёные цвета в текстиле, коврах, мебели и предметах интерьера для создания атмосферы ностальгии, богатства и тепла.

"В этом году шахматные и цветочные узоры играют важную роль, их можно сочетать в схожих темных оттенках. Можно использовать аутентичный текстиль, который хорошо сочетается с яркими акцентами. Темные мягкие материалы, например, бархат в сочетании с контрастными, но чуть выцветшими оттенками, создаёт драматический образ, но в тоже время даёт ощущение уютного зимнего вечера. Добавьте тёмного текстиля, например, гардины или декоративные подушки", - говорит дизайнер.

Пора вытереть пыль с бабушкин сокровищ

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В этом сезоне можно доставать с антресолей старые забытые вещицы - текстиль, столовые приборы и украшения.

"Керамические вазы, блюда, подсвечники и подносы - настало их время. Для того, чтобы создать современный стиль, стоит расставить эти предметы по прямым линиям, в сочетании с подходящим цветом. А для любителей традиционного стиля и свободных форм, стоит использовать контрастные цвета и группировать предметы по высоте, форме или размеру", - говорит Римкус.

Сочетая старые и новые предметы интерьера, важно выбирать схожую интенсивность цвета. "Предметы из белого фарфора не будут хорошо смотреться с белой керамической посудой, поэтому можно выбирать посуду разной формы и размера, но керамические. Благодаря темным, бежевым или серым цветам скатерти, все предметы на столе объединятся в один образ", - заметил специалист по дизайну.

Как украшать новогоднюю елку?

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В этом году новогодние праздники окружает ностальгия детства и зимних каникул. Кружева и бумажные абажуры с кружевным узором привнесут ощущение праздника в интерьер и пробудят детские воспоминания о бумажных снежинках, которые все мы вырезали и украшали свой дом. Дизайнер напоминает, что не стоит забывать о свечах, которые помогают создавать уютную атмосферу благодаря своему теплому свечению. Этот свет помогает восполнить нехватку дневного света и тепла, с которым мы сталкиваемся в это время года.

Елку можно украшать с помощью разных материалов, форм и орнаментов. "Новогоднюю елку можно украсить с помощью стеклянных шаров или мягких тканевых игрушек. В этом году новогодние шары радуют своим цветовым разнообразием от красных и золотых, до синих и зеленых".

ФОТО: Пресс-фото

Для тех, кто ищет более экологичные варианты новогодних елок, в этом году могут выбрать елки из бамбука, текстиля или дерева, которые будут служить годами. И каждый год их можно украшать иначе. Для небольших квартир, вместо полноценной елки можно сделать ёлку из огоньков и гирлянд на стене.

"Новогодние игрушки ручной работы тоже популярны в этом году. Елку можно украсить палочками корицы, веточками, печеньками, сушеными фруктами, которые смогут украсить и праздничный стол. Предметы ручной работы, керамическая посуда от местных мастеров, все это, всегда станет украшением и принесёт уюта и тепла в дом", - дополняет Римкус.