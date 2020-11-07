Полиция в ходе рейда обнаружила нарушения ограничений Covid-19 в барах и ночных клубах

Целью проверок было проследить за соблюдением ограничений на распространение инфекции Covid-19 в развлекательных заведениях, то есть убедиться, что эти заведения закрыты после полуночи. Об этом агентству LETA сообщили в Госполиции.

Полиция продолжит проводить такие проверки.

Госполиция совместно с Рижской муниципальной полицией проинспектировали такие развлекательные заведения, как First, Teritorija, DeFlou, Tallinas kvartāla teritorija, 8 Lounge, Coyoty Fly, Radiobārs, Kaņepes Kultūras centrs, Violets, One One, Sound Factory Bar, Rock Cafe, B Bārs, Kinki, Omas briljants, Lemieks и Friend. 2

По словам представителей Госполиции, большинство ночных клубов и баров Риги добросовестно соблюдали установленные ограничения, но в двух развлекательных заведениях были обнаружены существенные нарушения. В частности, работа в ночных клубах Omas briljants и Violets продолжалась после полуночи, продавался алкоголь, звучала громкая музыка, не соблюдалась дистанция в два метра.

Naktī uz sestdienu, 7. novembri, policija 17 Rīgas naktsklubos un bāros veica pārbaudes. Divās izklaides vietās tika konstatēti pārkāpumi - darbs turpinājās pēc pulksten 24.00, notika alkohola tirdzniecība un netika ievērota 2 m distancēšanās. Uzsākti administratīvie procesi. pic.twitter.com/pQQY2UhNJm — Valsts policija (@Valsts_policija) November 7, 2020

Госполиция отмечает, что в клубе Violets была использована конспирация - на входной двери была вывеска, что ночной клуб не работает, но посетителей по предварительному отбору пропускали через вход со двора клуба, двери были заперты, а охранники внимательно следили за гостями. После получения доказательств того, что ночной клуб продолжал работать после полуночи, от прокурора в срочном порядке поступило согласие на инспекцию развлекательного заведения.

Вход в ночной клуб Violets производился силами батальона особого назначения. При досмотре места развлечений на полу был обнаружен один прозрачный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, который при досмотре был изъят. В связи с инцидентом возбуждено производство по делу об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 48 Закона о легальном обращении наркотических и психотропных веществ и лекарственных препаратов, а также прекурсоров, сообщили в Госполиции.

В отношении владельцев обоих развлекательных заведений также возбуждено административное дело в соответствии с Законом о борьбе с инфекцией Covid-19.

В Госполиции напоминают, что

хоть режим чрезвычайной ситуации в стране вступит в силу только с 9 ноября, ситуация с точки зрения распространения инфекции уже критическая. Поэтому жителям рекомендуется принимать повышенные меры предосторожности уже во время этих выходных - не ходить в увеселительные заведения, не собираться, использовать маски для лица в продуктовых магазинах, аптеках и других общественных местах, держаться на расстоянии двух метров от других посетителей, а также часто мыть руки. 2