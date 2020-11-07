Сеть баров Ezītis miglā во время чрезвычайной ситуации изменит концепцию работы

Во время режима чрезвычайной ситуации сеть баров Ezītis miglā изменит концепцию и сосредоточится на продаже еды и напитков навынос, сообщил LETA представитель сети Роналд Ундзенс.
Он отметил, что с точки зрения снижения заболеваемости, что является приоритетом, решение правительства об объявлении режима чрезвычайной ситуации с 9 ноября, скорее всего, является правильным. Однако, ссылаясь на исследование, Ундзенс указал, что места питания - это не те места, где много людей инфицируются Covid-19.
"Заболеваемость намного выше в домах, на рабочих местах и в учебных заведениях, поэтому ограничения, налагаемые на нашу отрасль, слишком жесткие, возможно, даже преувеличенные,
так как, например, клиентам не разрешается сидеть на террасах", - заявили в сети баров Ezītis miglā.
Ундзенс также отметил, что ожидает заседания правительства и последующего объявления во вторник, 10 ноября, в надежде, что ощутимая поддержка будет оказана как сотрудникам, которые перейдут в состояние простоя, так и компаниям, так как для некоторых предприятий в этом секторе данный период может оказаться трудным и даже смертельным.
Во время режима чрезвычайной ситуации Ezītis miglā продолжит сотрудничество со службами доставки еды Wolt и Bolt. Ундзенс обратил внимание на то, что в ближайшее время барная сеть планирует создать в Риге собственную службу доставки, где некоторые из сотрудников могли бы работать курьерами.
"Переориентирование на поставки не составит для нас сложностей, поскольку наши бары уже занимаются этим в большей или меньшей степени. Вопрос в том, хватит ли оборота для продолжения рентабельной работы. Если нет, то возможно, что некоторые бары могут быть закрыты до окончания режима чрезвычайной ситуации",
- сказал Ундзенс, подчеркнув, что такое решение может быть вынесено в течение одной-двух недель.
С понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации - будут отменены и запрещены все очные публичные мероприятия за исключением собраний, шествий и пикетов, в которых смогут принять участие не более 50 человек.
На время режима чрезвычайной ситуации в Латвии будет запрещено предоставление ряда связанных с развлечением и отдыхом услуг.
Решение правительства об объявлении режима ЧС предусматривает, что на четыре недели в Латвии будет запрещено предоставление развлекательных услуг в барах, ночных клубах, на дискотеках, в аквапарках, саунах, СПА, на катках, в игровых залах, местах для детских праздников, развлекательных центрах, батутных парках, детских игровых комнатах и комнатах по присмотру за детьми. Этот запрет не распространяется на отдых на природных тропах. В местах общественного питания еду можно будет купить только навынос.