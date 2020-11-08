Литва против БелАЭС, или Нужна ли кому-то электроэнергия из Беларуси

Среди всех регионов Евросоюза страны Балтии наиболее зависимы от поставок электроэнергии из-за границы. Эта зависимость настолько высока, что импорт иногда даже превышает объемы внутренней генерации. Впрочем, большую часть электроэнергии они закупают в Швеции и Финляндии и поставляют ее по линиям, проложенным по дну Балтийского моря.

Впрочем, пока обойтись без электроэнергии из России-Беларуси страны Балтии не могут. Но принимают для этого меры. В частности, они развивают возобновляемые источники энергии. По последним данным Eurostat, их доля в общем потреблении в 2018 году составляла 25% в Литве, 30% в Эстонии и 40% в Латвии.

Ключевой же мерой является запланированная на 2025 год синхронизация электросетей стран Балтии с ENTSO-E, то есть с энергетической системой континентальной Европы. После этого вопрос, как ограничить импорт с БелАЭС отпадет сам собой.

В пресс-службе Еврокомиссии заявили DW, что синхронизация стран Балтии с электросетями ЕС очень важна, в частности для безопасности поставок. И добавили, что недавно выделили 720 млн евро на реализацию очередного этапа синхронизации.

Нужен ли Беларуси экспорт электроэнергии?

До сих пор практически всю электроэнергию Беларусь производила на теплоэлектростанциях из российского газа. Официальный Минск говорит, что БелАЭС позволит сократить потребление газа на 4,5 млрд кубометров в год. А вот об экспорте власти Беларуси говорят осторожно. "Уверен, что с вводом АЭС белорусская электроэнергия станет еще более конкурентоспособной на внешних рынках. Экономика расставит со временем все по своим законам", - заявлял в сентябре замминистра энергетики Михаил Михадюк.

Если говорить об экономике, то Беларусь заинтересована в экспорте электроэнергии. Ведь на постройку БелАЭС она взяла у России кредит в размере до 10 млрд долларов, который придется возвращать.

Украина не хочет импортировать электроэнергию из Беларуси

Кроме стран Балтии, у Беларуси есть только два других потенциальных варианта экспорта. Первый - Россия, у которой хватает своего электричества. Второй - Украина. Но она также покрывает свои потребности внутренней генерацией. Официальный Киев говорит о том, что не видит смысла в импорте, а хочет экспортировать электроэнергию.

Как и страны Балтии, Украина также в процессе синхронизации с ENTSO-E. Завершить его планируют даже раньше - в 2023 году. После этого у Беларуси будет вариант экспорта, даже в ЕС, но для этого придется строить вставку постоянного тока с Украиной, что будет стоить несколько сотен миллионов евро.