Ведущий НТВ Колтовой погиб при крушении самолета, который вел сам. Его жена жива

Известно, что самолетом управлял сам 41-летний Александр Колтовой. Полет был санкционирован.

"У Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота", - объяснил собеседник СМИ.

Самолет был исправен и неполадок во время предполетной подготовки не было.

Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов подтвердил, что на борту разбившегося самолета был Колтовой. Он отметил, что самолет телеведущего перед вылетом прошел все необходимые технические проверки. По словам Максимова, другие подробности ему неизвестны.

В пресс-службе телеканала также подтвердили гибель Александра Колтового. Предполагалась, что мужчина совершает полет со своей женой, но позже выяснилось, что супруга ведущего жива. Эту информацию подтвердила изданию Super.ru Лера Кудрявцева.

Личность погибшей устанавливается.

Летом телеведущий в одном из интервью рассказывал, что у него есть лицензия пилота и пока у него всего 100 часов налета, но он хотел бы приобрести свой самолет.

Правоохранительные органы сообщают, что после вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель.

"Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. Спастись находившимся на борту не удалось", - сообщает ТАСС.