Новая система выписывания лекарств в действии: пациенты экономят миллионы евро

Переход к новому порядку выписывания компенсируемых медикаментов позволил пациентам сэкономить более 7 млн евро, сообщила агентству LЕТА представитель Государственного агентства лекарств (ZVA) Дита Окмане.
Чтобы пациенты не переплачивали за компенсируемые государством лекарства, с 1 апреля изменен порядок выписывания компенсируемых медикаментов - врач указывает в рецепте активное вещество, а не название конкретного медикамента, а аптека выдает больному наиболее дешевый медикамент с аналогичным действием.
Согласно расчетам ZVA, доплата пациентов за один рецепт снизилась в среднем на 1,68 евро. Новый порядок положительно оценивают 66% жителей.
Согласно опросам, 90% населения осведомлено о новом порядке выписывания лекарств, а общая узнаваемость соответствующей информационной кампании достигает 63%, что превышает средние показатели узнаваемости социальных кампаний по стране - 51%.
По мнению ZVA, как проведенные опросы населения, так и экономия пациентов позволяют сделать вывод о том, что новая процедура работает эффективно.
Директор ZVA Свен Хенкузен подчеркивает, что процесс внедрения новой процедуры еще не завершен - необходимо продолжить его улучшение, устранив выявленные недостатки.
"Однако мы уже сейчас наблюдаем экономию как для пациентов, так и для государства, что было главной целью. Конечно, в процессе внедрения [новой процедуры] были пациенты, не удовлетворенные новым порядком, что мы также приняли во внимание, но в целом следует подчеркнуть, что основная цель достигнута", - пояснил Хенкузен.
С 1 апреля 2020 года, когда вступил в силу новый порядок выписывания компенсируемых медикаментов, производители снизили цены на 250 компенсируемых медикаментов, с 1 мая - еще на 18 медикаментов, с 1 июля - на 75, с 1 сентября - на 45, а с 1 октября - на 69.