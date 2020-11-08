Новая система выписывания лекарств в действии: пациенты экономят миллионы евро

Чтобы пациенты не переплачивали за компенсируемые государством лекарства, с 1 апреля изменен порядок выписывания компенсируемых медикаментов - врач указывает в рецепте активное вещество, а не название конкретного медикамента, а аптека выдает больному наиболее дешевый медикамент с аналогичным действием.

Пациенты ежемесячно экономят более одного миллиона евро на доплатах за компенсируемые государством лекарства, в то время как общая экономия пациентов уже превышает 7 млн евро.

Согласно расчетам ZVA, доплата пациентов за один рецепт снизилась в среднем на 1,68 евро. Новый порядок положительно оценивают 66% жителей.

Согласно опросам, 90% населения осведомлено о новом порядке выписывания лекарств, а общая узнаваемость соответствующей информационной кампании достигает 63%, что превышает средние показатели узнаваемости социальных кампаний по стране - 51%.

По мнению ZVA, как проведенные опросы населения, так и экономия пациентов позволяют сделать вывод о том, что новая процедура работает эффективно.

Директор ZVA Свен Хенкузен подчеркивает, что процесс внедрения новой процедуры еще не завершен - необходимо продолжить его улучшение, устранив выявленные недостатки.

"Однако мы уже сейчас наблюдаем экономию как для пациентов, так и для государства, что было главной целью. Конечно, в процессе внедрения [новой процедуры] были пациенты, не удовлетворенные новым порядком, что мы также приняли во внимание, но в целом следует подчеркнуть, что основная цель достигнута", - пояснил Хенкузен.