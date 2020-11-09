Друг убитого Павла Ребенока не в силах вернуться в их общий дом

Недавно сообщалось, что Ребенок не оставил завещания, а дом в Лангстини (где произошло убийство), четыре мотоцикла и, возможно, другая собственность, приобретенная в ходе коммерческой деятельности, будет собственностью SIA Verdorff, владельцами которой были Ребенок и его близкий друг Ингус Баландин.

Юрист Мартиньш Криекис изданию Privātā Dzīve рассказал, что Баландин не сможет вернуться в их с Ребеноком общий дом.

"В один момент он думал, что перестроив кухню, он смог бы продолжить там жить, однако эта мысль быстро была откинута.

С наступлением вечера, Ингус просто не сможет там оставаться. 1

Воспоминания слишком яркие, эмоционально - это очень тяжело", - сказал изданию Криекис.

В настоящее время Баландин живет в центре Риги и возобновил работу в ветеринарной клинике, но, по словам Криекиса, Баландин до сих пор не может оправиться от пережитого ужаса.

"Можно видеть, что ему очень тяжело. Эмоции он не показывает, но внутренне Ингус - человек, сокрушенный горем. Сейчас он замкнулся в себе. Хорошо, что хотя бы понемногу возвращается и общается с клиентами клиники. Работа помогает ему избежать мыслей", - сказал Криекис.

Напоминаем, что по факту убийства в полиции возбуждено уголовное дело по статье 117 Криминального кодекса - за убийство, если оно связано с грабежом. Хотя в полиции до сих пор не исключают, что причины убийства Ребенка могут быть связаны с его профессиональной деятельностью, такая версия, по их мнению, менее вероятна.