Первая женщина - вице-президент США. Кто такая Камала Харрис, которую так не любит Трамп

"Камала Харрис - невероятно мерзкий человек. Самый грубый, самый ужасный, самый неуважительный и самый либеральный из всех в Сенате США. Я не могу поверить, что Джо Байден выбрал ее в качестве партнера в предвыборной гонке!" - говорил еще летом Дональд Трамп. Но был ли он прав? И кто такая Камала Харрис, которая станет новым вице-президентом США? Собрали главное, что о ней пишут в СМИ.

Кандидат в вице-президенты

Камала Харрис ФОТО: Reuters/Scanpix

Выбор Джо Байдена на место напарника и кандидата в вице-президенты далеко не сразу пал на сенатора Калифорнии Камалу Харрис. Оба соперничали за выдвижение от Демократической партии, а позднее Харрис раскритиковала позицию Байдена относительно перевозки на школьных автобусах представителей меньшинств в школы для белых.

Контекст В 70-е Байден, будучи на посту сенатора от Делавэра, выступил против санкционированной правительством перевозки школьников для привнесения расового многообразия в государственные школы, сказав, что это "маразматическая концепция". "В Калифорнии была маленькая девочка, которая училась во 2-м классе государственной школы и каждый день ездила на таком автобусе. Этой маленькой девочкой была я", - сказала Камала Байдену во время дебатов в июне 2019-го.

Однако спустя несколько месяцев Байден все же выбрал Харрис. Это сделало ее первой цветной женщиной на выборах в президенты США.

О Камале

Камала Харрис ФОТО: Reuters/Scanpix

Камала Деви Харрис родом из хорошо образованной семьи в Окленде, Калифорния. Она появилась на свет 20 октября 1964 года - во времена межрасовых волнений в США.

Мама Камалы, Шьямала Гопалан, была биологом. Женщина эмигрировала в США, чтобы учиться в престижном Калифорнийском университете в Беркли.

Папа, Дональд Харрис, перебрался в Калифорнию из Ямайки для изучения экономики в том же университете. После он стал профессором Стэнфорда.

Родители были борцами за гражданские права, но через время развелись. В браке у них родились две дочери - Камала и Майя. Спустя время мама вместе с детьми перебралась в канадский город Квебек.

Камала вернулась в США на учебу в Говардский университет - исторически учебное заведение для чернокожих. Там она получила специальность в области политологии и экономики, а в 1989 году окончила учебу в Калифорнийском университете, где изучала право.

Как пишет Би-би-си, на хинди "Камала" означает "лотос", а второе имя - Деви - взято в честь богини благополучия и процветания Лакшми-деви.

"Культура, в которой поклоняются богиням, рождает очень сильных женщин",

- слова ее матери в интервью Los Angeles Times.

Харрис с 2014 года состоит в браке с Дугласом Эмхоффом, юристом в сфере индустрии развлечений. Она является мачехой взрослого сына и дочери Эмхоффа от его прошлого брака.

Окружной прокурор

В 2003-м Камала победила на своих первых важных выборах, став окружным прокурором Сан-Франциско.

Деятельность на этой должности запомнилась тем, что в 2004 году она отказалась добиваться смертной казни для члена банды, который убил сотрудника полиции. Правоохранительные органы были возмущены этим, а полицейские профсоюзы страны в течение многих лет не поддерживали политику Харрис.

Всего на посту окружного прокурора Сан-Франциско женщина проработала 7 лет.

Генеральный прокурор

В 2010-м она заняла пост генерального прокурора Калифорнии. Под ее руководством было около 5000 адвокатов.

Как пишет Forbes, работу Харрис на этом посту "можно сравнить с поведением Робин Гуда": она занималась преследованием богатых корпораций, которые неправомерно заработали большие деньги, и добивалась того, чтобы ущемленные в правах получали компенсации.

Отношения с полицией в целом

Камала предлагала тренинги по расовой предвзятости полиции Калифорнии, но обязательное использование нательных камер, которые смогли бы прояснить, стало ли оправданным применение силы полицией, - не поддержала.

Прогрессисты были недовольны ее отказом поддержать законопроект - его суть: ведомство Харрис должно было расследовать случаи применения огнестрельного оружия полицией.

После стрельбы в Миннесоте в мае 2020 года позиция Харрис немного пошатнулась, она заявила, что США нужно "переосмыслить" общественную безопасность. Но явные призывы более прогрессивных представителей Демократической партии к отказу от финансирования полиции она не поддержала.

Политические взгляды

ФОТО: AFP/Scanpix

Марихуана

Депутат Тулси Габбард раскритиковала Харрис за количество осужденных за употребление марихуаны во время ее пребывания на посту в качестве генерального прокурора Калифорнии. Главным образом потому, что сама Харрис призналась в ее употреблении. С тех пор в Калифорнии марихуану легализовали.

Аборты

Харрис поддерживала право на аборт и голосовала против запретов на него после двадцатой недели беременности. В мае 2019-го она предложила обязать штаты, которые вводят ограничения на проведение абортов, просить на это разрешение у Министерства юстиции США.

ЛГБТ

Камала всегда поддерживала легализацию однополых браков, право трансгендерных людей пользоваться общественными туалетами по их выбору. В должности прокурора Сан-Франциско она образовала спецподразделение для защиты ЛГБТ-молодежи от преступлений на почве ненависти.

Единственное, против чего она выступала - разрешение на проведение операций по изменению пола тюремным заключенным.

Внешняя политика

Харрис считает необходимым сохранение и развитие международной системы альянсов США для эффективного противодействия таким проблемам, как пандемия Covid, преследование властями КНР уйгуров и ущемление Пекином свободы слова в Гонконге. Камала - сторонница защиты прав человека во всем мире. Она критикует авторитарные режимы, в том числе в России и Саудовской Аравии. Харрис поддерживает Израиль и видит одной из важнейших угроз безопасности США вмешательство России в американские выборы. Кроме того, она сторонница защиты американских высоких технологий от России, Китая, КНДР и Ирана.

Сенатор США

Харрис избрали в Сенат в ноябре 2016 года. Таким образом, она стала второй темнокожей женщиной в истории Америки, которая получила место в верхней палате Конгресса США.

Ее деятельность была отмечена жесткими вопросами в Сенате к членам кабинета Дональда Трампа. В первую очередь - к его генеральным прокурорам.

ФОТО: AP/Scanpix

На этом посту Харрис продолжала бороться за права всех групп населения в Калифорнии. За три года на этой позиции она выступила с инициативой о повышении "минималок", принялась за реформу судебной системы (которая, по мнению американцев, несправедлива), занималась продвижением прав всех граждан на медицинскую помощь, и это далеко не все.

Республиканцы неоднократно старались выставить Камалу как "радикального" члена Демократической партии, чтобы привлечь на свою сторону сторонников.

"Она была первой чернокожей женщиной, избранной окружным прокурором, в истории штата Калифорния, первой женщиной, которую избрали генеральным прокурором Калифорнии, первым сенатором США с индийскими корнями. А сейчас она стала первой афроамериканкой и одновременно первой американкой азиатского происхождения, участвующей в выборах в качестве кандидата в вице-президенты.

Так что любая атака на нее со стороны штаба Трампа станет сигналом к предвыборной мобилизации самых разных расовых и этнических общин в США",

- говорил Русской службе Би-би-си преподаватель Колумбийского университета Ричард Фролик.