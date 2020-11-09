Пн, 9.11.2020
Я баллотировался как гордый демократ. Теперь я буду американским президентом. Я буду работать на благо и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто был против. Давайте закончим эту мрачную эру демонизации в Америке - здесь и сейчас. Джо Байден
Джо Байден
2

В Кенгарагсе произошло гомофобное нападение на профессора RSU

Денис Ханов

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Как сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio, вечером в воскресенье, 8 ноября, на Кенгарагском рынке произошло нападение на профессора Дениса Ханова из Рижского университета им. Страдиня (RSU).

Профессор поясняет, что в момент нападения он был со своим сожителем, а нападавшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

"На Кенгарагском рынке, где есть цветочные киоски, к нам подошли двое мужчин. Они прошли мимо нас, а затем начали публично и громко высказывать свои презрительные комментарии по поводу моего тела. Один ударил меня ногой по нижней части спины. Я повернулся и спросил: "Что вы делаете? Я немедленно вызову полицию!". Один из них произнес уничижительный текст, назвав меня геем, только на русском языке, и я не хочу это повторять сейчас", - поделился он.

Ханов добавил, что ему угрожали действиями сексуального характера.

О случившемся проинформирована полиция, которая была вызвана на место происшествия.

Последние новости

НАВЕРХ
Back