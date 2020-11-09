В Кенгарагсе произошло гомофобное нападение на профессора RSU

Как сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio, вечером в воскресенье, 8 ноября, на Кенгарагском рынке произошло нападение на профессора Дениса Ханова из Рижского университета им. Страдиня (RSU).
Профессор поясняет, что в момент нападения он был со своим сожителем, а нападавшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.
"На Кенгарагском рынке, где есть цветочные киоски, к нам подошли двое мужчин. Они прошли мимо нас, а затем начали публично и громко высказывать свои презрительные комментарии по поводу моего тела. Один ударил меня ногой по нижней части спины. Я повернулся и спросил: "Что вы делаете? Я немедленно вызову полицию!". Один из них произнес уничижительный текст, назвав меня геем, только на русском языке, и я не хочу это повторять сейчас", - поделился он.
Ханов добавил, что ему угрожали действиями сексуального характера.
О случившемся проинформирована полиция, которая была вызвана на место происшествия.