Подключенная на прошлой неделе БелАЭС прекратила выработку электроэнергии

Подключенная на прошлой неделе к энергосистеме Белорусская АЭС (БелАЭС) с полудня воскресенья, 8 ноября, прекратила выработку электроэнергии, информировал BNS оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid.
Выработка не возобновлена до сих пор, сказала BNS представитель Litgrid Юрга Эйвайте. Причины этого она указать не могла.
Выработка электроэнергии началась на БелАЭС в минувший вторник, а в выходные Минск информировал, что мощность первого реактора увеличена до 400 мегаватт.
Напомним, что Александр Лукашенко в субботу, 7 ноября, официально представил недавно построенную Островецкую атомную электростанцию (АЭС), против которой, по соображениям безопасности, выступают соседние страны.
Литва прекратила торговлю белорусской электроэнергией сразу после начала выработки на БелАЭС - 3 ноября.