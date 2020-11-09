Подключенная на прошлой неделе БелАЭС прекратила выработку электроэнергии

Выработка не возобновлена до сих пор, сказала BNS представитель Litgrid Юрга Эйвайте. Причины этого она указать не могла.

Выработка электроэнергии началась на БелАЭС в минувший вторник, а в выходные Минск информировал, что мощность первого реактора увеличена до 400 мегаватт.

Напомним, что Александр Лукашенко в субботу, 7 ноября, официально представил недавно построенную Островецкую атомную электростанцию ​​(АЭС), против которой, по соображениям безопасности, выступают соседние страны.