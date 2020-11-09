С 10 ноября ЕС вводит новые пошлины на товары из США

Спор о государственной помощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту - концерну Airbus - длится более 16 лет. На фоне конфликта Европейский Союз (ЕС) введет штрафные пошлины на американские товары. Европейская комиссия уже получила такое разрешение от Всемирной торговой организации (ВТО), напомнил в понедельник, 9 ноября, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС в отместку за незаконные субсидии Евросоюза для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 3,4 млрд евро. В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона.