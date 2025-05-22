Суд рассмотрит дело экс-главы Cēsu alus за вождение в нетрезвом виде

Прокуратура, не называя имени, подтвердила агентству, что в декабре 2023 года женщина была остановлена правоохранительными органами, когда ехала на автомобиле Lexus по улице Краста в направлении торгового центра Dole. Уровень алкоголя в ее крови составил 2,66 промилле.

По данным портала tiesas.lv, дело было передано в Рижский городской суд еще в октябре прошлого года. Заседание, запланированное на прошлой неделе, было отменено, а следующее назначено на 22 мая.

В интервью Latvijas Avīze Сиетиньсоне не отрицала свою причастность к уголовному делу, но отказалась комментировать ситуацию. Однако она не считает, что ее уход с должности связан с этим инцидентом.

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"Прошло прекрасное время, достигнуты хорошие результаты. У меня давние проблемы со здоровьем, и я собираюсь их решать", - сказала она изданию.

В ноябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки к Уголовному закону, согласно которым управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле является уголовным преступлением.

Также закон предусматривает конфискацию автомобиля, если его владелец находился за рулем в сильном опьянении или отказался от прохождения теста на наличие алкоголя и наркотиков. Если автомобиль принадлежит другому человеку, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

За данное преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы до одного года, пробационный надзор и лишение водительских прав на пять лет.

Ранее сообщалось, что Сиетиньсоне покинула пост председателя правления Cēsu alus.

Согласно данным Firmas.lv, Ева Сиетиньсоне занимала пост председателя правления Cēsu alus с сентября 2004 года, а до этого, с сентября 2002 года, была заместителем председателя компании.