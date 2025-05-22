У Силини и Браже потребовали объяснить исключение ряда граждан РФ из санкционного списка

В партии указали, что эти лица были подвержены санкциям в связи со связью с российским режимом и поддержку агрессии против Украины.

Оппозиционные депутаты хотят узнать, почему представители Латвии не возражали против исключения этих лиц из санкционного списка и какая информация указывает на то, что поведение этих лиц изменилось.

Кроме того, у Силини и Браже потребовали объяснить, какие первоначальные критерии больше не применяются к этим лицам и какое должностное лицо или структура представляли Латвию в соответствующем процессе Совета ЕС.

"Объединенный список" также хочет узнать, насколько такое решение соответствует внешнеполитическим направлениям Латвии и национальным интересам.

Напомним, в середине марта государства-члены ЕС согласились продлить санкции против более чем 2400 лиц и организаций, связанных с повторным вторжением России в Украину.

Венгрия, которая по-прежнему поддерживает дружеские отношения с тоталитарным режимом диктатора Владимира Путина, ранее выступала против продления санкций, но согласилась, когда имена четырех человек были исключены из черного списка, сообщили официальные лица.

Заморозка активов и запрет на выдачу виз сняты для бизнесменов Владимира Рашевского и Кантора, министра Дегтярева и сестры олигарха Усманова.

Эстония ввела государственные санкции в отношении всех четырех граждан России, исключенных из санкционного списка ЕС по настоянию Венгрии.