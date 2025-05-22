В четверг, 22 мая, Сейм принял в третьем чтении поправки к Закону о медицинской помощи, которые предусматривают право работников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) использовать газовые баллончики, сообщает агентство LETA.
Благодаря принятым поправкам, сотрудники NMPD получат право использовать индивидуальные нательные видеокамеры во время вызова в случае возникновения угрозы жизни или здоровью.
Записи будут использованы в качестве доказательств для оценки правонарушений.
Записи будут использоваться только для оценки ситуации и угрозы и при необходимости будут переданы компетентным органам. Если угроза жизни и здоровью члена команды NMPD не констатирована, запись будет автоматически удалена в течение 48 часов.
Несмотря на то, что у сотрудников NMPD есть кнопка SOS и автомобильные камеры, такие места вызова, как лестничные клетки, отдаленные районы или квартиры, часто оставляют сотрудников NMPD совершенно беззащитными. Именно в таких ситуациях нательные камеры становятся необходимой гарантией правовой защиты, поясняют в службе.
Поправки также разрешают использовать газовый баллончик в случаях, когда существует прямая и непосредственная угроза жизни или здоровью. Их использование разрешено только в обстоятельствах крайней необходимости - самооборона, самозащита. Ни при каких обстоятельствах они не будут использоваться без веских причин, заявили в NMPD.
Изменения были необходимы для повышения безопасности сотрудников NMPD, которые часто сталкиваются с агрессивными пациентами или их родственниками, угрожающими их здоровью и жизни, говорится в аннотации.
Глава NMPD Лиене Ципуле ранее сообщала о нескольких случаях нанесения травм персоналу. Например, в одном случае житель был вооружен ножом и ударил сотрудника в грудь.
Сотрудники службы сталкиваются с самыми разными вызовами. Некоторые из них связаны с жителями, находящимися под воздействием различных опьяняющих веществ и ведущими себя агрессивно. Это часто ставит их в ситуации, когда есть риск физического нападения. Такие инциденты и риски происходят часто, поэтому газовые баллончики, а также нательные камеры являются необходимым решением для обеспечения безопасности сотрудников NMPD, подчеркнули Ципуле.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что эти поправки - ответственность государства перед людьми, которые каждый день спасают жизни, не зная, что их ждет впереди. По словам Абу Мери, для Министерства здравоохранения это стратегическая задача, над которой работали долго и целеустремленно.
По данным NMPD, в 2022 году было совершено десять нападений, в которых пострадали медики бригад, а в 2023 году таких случаев уже 20.
Как объясняют в NMPD, нательные камеры доказали свою эффективность как в Латвии, так и в других странах мира. Например, муниципальная полиция Риги отметила, что после внедрения нательных камер количество случаев агрессии значительно сократилось. Аналогичные тенденции наблюдаются и в лондонской службе неотложной помощи, где нательные камеры уже стали стандартным оборудованием и успешно сдерживают эскалацию конфликта.
Как ранее заявила парламентский секретарь Министерства здравоохранения Даце Клявиня, уже закуплено 200 нательных камер и 810 газовых баллончиков на общую сумму 301 616 евро. В будущем Минздрав обязался выделять эти средства из бюджета министерства.
По данным службы, в настоящее время ведется работа по решению технических вопросов, тестированию нательных камер и подготовке программы обучения. Планируется провести дополнительные тренинги для сотрудников по безопасности при вызовах, управлению конфликтами и действиям в деликатных ситуациях.
NMPD продолжает тесно сотрудничать с Государственной полиции. В случае физической или вербальной агрессии в отношении членов команды во время вызовов или преднамеренного повреждения оборудования NMPD, служба немедленно передает информацию о правонарушении в Госполицию для оценки и привлечения виновных к ответственности. В нескольких случаях уголовные дела закончились реальными тюремными сроками для нападавших, а также моральной и материальной компенсацией для пострадавших.
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