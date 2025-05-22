Глава NMPD Лиене Ципуле ранее сообщала о нескольких случаях нанесения травм персоналу. Например, в одном случае житель был вооружен ножом и ударил сотрудника в грудь.

Сотрудники службы сталкиваются с самыми разными вызовами. Некоторые из них связаны с жителями, находящимися под воздействием различных опьяняющих веществ и ведущими себя агрессивно. Это часто ставит их в ситуации, когда есть риск физического нападения. Такие инциденты и риски происходят часто, поэтому газовые баллончики, а также нательные камеры являются необходимым решением для обеспечения безопасности сотрудников NMPD, подчеркнули Ципуле.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что эти поправки - ответственность государства перед людьми, которые каждый день спасают жизни, не зная, что их ждет впереди. По словам Абу Мери, для Министерства здравоохранения это стратегическая задача, над которой работали долго и целеустремленно.

По данным NMPD, в 2022 году было совершено десять нападений, в которых пострадали медики бригад, а в 2023 году таких случаев уже 20.

Как объясняют в NMPD, нательные камеры доказали свою эффективность как в Латвии, так и в других странах мира. Например, муниципальная полиция Риги отметила, что после внедрения нательных камер количество случаев агрессии значительно сократилось. Аналогичные тенденции наблюдаются и в лондонской службе неотложной помощи, где нательные камеры уже стали стандартным оборудованием и успешно сдерживают эскалацию конфликта.