Суд освободил подозреваемого в сексуальных преступлениях. Возможно, это бизнесмен Зейза

В среду, 21 мая, суд отменил меру пресечения - заключение под стражу - в отношении лица, задержанного Государственной полицией в понедельник, 28 апреля, по подозрению в возможных преступных действиях, направленных против нравственности и половой неприкосновенности личности. В полиции подтвердили, что примут решение о применении других мер безопасности, не называя имени задержанного.
Предположительно, речь идет о бизнесмене Оскаре Зейзе, задержанном по подозрению в сексуальном преступлении.
Ранее TVNET сообщал, что не называя имени, в Государственной полиции подтвердили агентству LETA, что 28 апреля в полиции было начато уголовное производство в связи с возможными преступными действиями, направленными против нравственности и неприкосновенности личности.
Информацию о личности подозреваемого или месте происшествия полиция тогда не разглашала.
Агентство LETA выяснило, что в 30 апреля Рижский городской суд в качестве меры пресечения к Оскару Зейзе применил арест.
Согласно информации Firmas.lv, Зейзе принадлежит предприятие Prax CW, связанное с торговлей топливом, и он также является членом правления компании Bosus, принадлежащей оптовому торговцу топливом Straujupīte, владельцем которого является Юрис Зейза. Архив агентства LETA свидетельствует, что Оскар Зейза ранее занимал должность руководителя по развитию в компании Straujupīte.
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