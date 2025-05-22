Поддерживаемый РФ фонд финансировал "своих" не только в Литве: подробности о Латвии

Кроме того, фонд оплачивал услуги адвокатов латвийского таксиста Сергея Сидорова.

На днях он обжаловал приговор столичного городского суда, которым он приговорен к тюремному заключению сроком на семь лет, а также к пробационному надзору на два года.

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Отмечается, что "Правфонд" оплачивал в странах Балтии и пророссийские издания и Telegram-каналы. Так, представители латвийских и эстонских спецслужб подтвердили OCCRP, что считают фонд прикрытием для российских агентов.

Впрочем, "Правфонд" финансирует "Центры правовой поддержки" не только в странах Балтии, но и, например, в Бельгии и Германии.

В июне 2023 года на "Правфонд" были наложены европейские санкции, однако переписка содержит множество подтверждений того, что он продолжает переводить деньги в другие страны, причем периодически приходится даже прибегать к контрабанде наличных денег. Так, в октябре прошлого года на границе был задержан курьер - 65-летняя гражданка Эстонии.