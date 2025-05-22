Поддерживаемый РФ фонд финансировал "своих" не только в Литве: подробности о Латвии

Журналисты "Радио Дании" получили доступ к около 50 тысяч писем из нескольких электронных почтовых ящиков российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонда"), пишет "Медуза". В распоряжение журналистов попала почта с общей электронной почты фонда и почты некоторых его руководителей. Архивом "Радио Дании" поделилось с объединением журналистов-расследователей OCCRP.
Заявленная основная цель "Правфонда" - защита прав граждан России в других странах. Фонд финансирует десятки "центров правовой поддержки", причем наибольшее внимание уделяет непосредственно странам Балтии - как гражданам России, так и людям, у которых нет гражданства этой страны, но они считают РФ своей родиной.
OCCRP отмечает, что должность исполнительного директора фонда занимает экс-посол России в Латвии и Литве Александр Удальцов, учредителями являются МИД РФ и "Россотрудничество", а в попечительский совет входят глава МИД России Сергей Лавров, гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев, министр юстиции Константин Чуйченко и другие.
Судя по документам, фонд оплатил услуги адвокатов 67 бывших советских военных и чиновников, осужденных в Литве в 2019 году за подавление антисоветских выступлений 1990–1991 годов. Оплатил фонд и услуги адвокатов Альгирдаса Палецкиса, передававшего ФСБ данные прокуроров и судей, за что получил пять с половиной лет тюрьмы.
В архиве есть и свидетельства того, как экс-офицер вильнюсского спецназа КГБ "Альфа" Эдуард Круглов переписывался с заместителем директора "Правфонда" Владимиром Поздоровкиным. Речь в переписке шла о деле участника штурма Вильнюсского телецентра в 1991 году Юрия Меля - на его защиту фонд потратил не менее 111 000 евро.
Кроме того, фонд оплачивал услуги адвокатов латвийского таксиста Сергея Сидорова.
На днях он обжаловал приговор столичного городского суда, которым он приговорен к тюремному заключению сроком на семь лет, а также к пробационному надзору на два года.
Отмечается, что "Правфонд" оплачивал в странах Балтии и пророссийские издания и Telegram-каналы. Так, представители латвийских и эстонских спецслужб подтвердили OCCRP, что считают фонд прикрытием для российских агентов.
Впрочем, "Правфонд" финансирует "Центры правовой поддержки" не только в странах Балтии, но и, например, в Бельгии и Германии.
В июне 2023 года на "Правфонд" были наложены европейские санкции, однако переписка содержит множество подтверждений того, что он продолжает переводить деньги в другие страны, причем периодически приходится даже прибегать к контрабанде наличных денег. Так, в октябре прошлого года на границе был задержан курьер - 65-летняя гражданка Эстонии.
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