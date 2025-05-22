Битва за Константиновку: почему главной целью россиян может стать именно этот город

В июне прошлого года армия РФ начала наступление на южном фланге, атаковав Торецк. Несмотря на заявления Минобороны России о полном контроле над городом, в реальности в окрестностях Торецка еще сохраняются очаги сопротивления ВСУ. Это существенно замедляет движение российских войск, которые сейчас пытаются найти брешь на флангах города, возле сел Щербиновка и Дилиевка.

Отсюда до Константиновки примерно 12-13 км.

Фото: BBC

Весной россиянам удалось-таки пробить дыру в украинской обороне. Это произошло к юго-западу от Константиновки рядом с трассой на Покровск. Долгое время россияне не могли зацепиться за эту дорогу, украинцы удачно контратаковали противника и выбивали с позиций.

Но в начале мая армии РФ удалось перерезать трассу, захватить ряд сел как к югу от нее, так и к северу. Речь идет о населенных пунктах Тарасовка, Малиновка, Новая Полтавка, Александрополь, Новооленевка. Более того, ВС РФ упорно пытаются пробиться севернее и полностью обрезать логистику Константиновки с западного направления.

Ситуация осложняется тем, что одновременно российские войска атакуют в противоположную сторону — в сторону Мирноградско-Покровской агломерации. Это не дает Генштабу ВСУ сосредоточить дополнительные силы на одном участке, распыляя их на несколько направлений.

Правда, в украинском командовании считают, что все же первоочередная задача Кремля — захват именно Константиновки.