Битва за Константиновку: почему главной целью россиян может стать именно этот город

За прошедшие недели ситуация вокруг города Константиновка, что на севере Донецкой области, сильно осложнилась. Российская армия смогла пробить украинскую оборону к западу от города и начала реализовать план его окружения.
Это перевод статьи корреспондента Украинской службы Би-би-си. Оригинал можно прочитать здесь.
Константиновка — часть большой агломерации, куда также входят Славянск, Краматорск и Дружковка. Этот промышленный и административный центр подконтрольной Украине части Донбасса был целью российского наступления еще в первые месяцы вторжения. Тогда россияне пытались выйти сюда с севера, через Лиман и Изюм, но эти планы разрушило успешное украинское контрнаступление осенью 2022 года.
Теперь россияне медленно, с боями, пробиваются к агломерации с юга, запада и востока. Ежедневные сводки генштаба ВСУ показывают, что именно здесь — на границе Покровского, Торецкого и Краматорского направлений — в последние недели происходит больше всего боестолкновений.
По состоянию на конец мая армия РФ почти добралась до последнего крупного препятствия на своем пути — водохранилища Клебан-Бык. В нескольких километрах от него уже начинаются окрестности Константиновки, и главной целью летней военной кампании Кремля может стать захват именно этого города.
С чего началось и как развивается это наступление?
Пробел в обороне и тройное наступление
Константиновка как железнодорожный и автомобильный узел выполняет важную роль логистического хаба и укрепрайона для ВСУ.
С первых недель полномасштабной войны она неоднократно оказывалась под ударами российской авиации и дальнобойных ракет. С приближением фронта весной окраины города оказались в зоне досягаемости FPV-дронов и артиллерии россиян.
В начале мая пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» написала, что российские оптоволоконные дроны уже атакуют военный и гражданский транспорт непосредственно в Константиновке.
«Вражеские операторы прибегают к коварной тактике: сажают дроны на дороги и ожидают, когда по ней будет двигаться техника или автомобили. А тогда поднимают дрон и подбивают или уничтожают транспорт», — рассказали подробности в бригаде.
Власти говорят, что 20-30% домов в Константиновке уже разрушены, но в городе до сих пор остаются до 9 тысяч гражданских (до войны здесь жило около 70 тысяч). Детей вывезли всех, уверяет глава местной военной администрации Сергей Горбунов.
В 2023–2024 годах Константиновка считалась относительно тыловым городом, фронт был в 30-40 км отсюда. Это позволяло использовать город как базу для размещения вооружения и логистики украинских группировок, которые вели бои на Бахмутском и Торецком направлениях.
Однако весной прошлого года российские войска начали наступление со стороны Бахмута в направлении Часова Яра — это главная высота и последний «бастион» обороны с восточного фланга Константиновки. Несмотря на то, что россияне не смогли быстро захватить этот город, они постепенно прогрызают украинскую оборону и уже приблизились к западным окраинам Часова Яра. Отсюда до городской застройки Константиновки около 10 км.
В июне прошлого года армия РФ начала наступление на южном фланге, атаковав Торецк. Несмотря на заявления Минобороны России о полном контроле над городом, в реальности в окрестностях Торецка еще сохраняются очаги сопротивления ВСУ. Это существенно замедляет движение российских войск, которые сейчас пытаются найти брешь на флангах города, возле сел Щербиновка и Дилиевка.
Отсюда до Константиновки примерно 12-13 км.
Весной россиянам удалось-таки пробить дыру в украинской обороне. Это произошло к юго-западу от Константиновки рядом с трассой на Покровск. Долгое время россияне не могли зацепиться за эту дорогу, украинцы удачно контратаковали противника и выбивали с позиций.
Но в начале мая армии РФ удалось перерезать трассу, захватить ряд сел как к югу от нее, так и к северу. Речь идет о населенных пунктах Тарасовка, Малиновка, Новая Полтавка, Александрополь, Новооленевка. Более того, ВС РФ упорно пытаются пробиться севернее и полностью обрезать логистику Константиновки с западного направления.
Ситуация осложняется тем, что одновременно российские войска атакуют в противоположную сторону — в сторону Мирноградско-Покровской агломерации. Это не дает Генштабу ВСУ сосредоточить дополнительные силы на одном участке, распыляя их на несколько направлений.
Правда, в украинском командовании считают, что все же первоочередная задача Кремля — захват именно Константиновки.
«В первую очередь враг заинтересован в том, чтобы составить угрозу для города Константиновка. Именно с этой целью он пытается прорваться на север от трассы Покровск-Константиновка и одновременно обойти со стороны Часова Яра. Основные наши усилия направлены на то, чтобы не дать ему это сделать», — сказал в эфире украинского телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.
Что будет с Константиновкой дальше
Российские военные блогеры уже называют ситуацию возле Константиновки едва ли не «стратегическим прорывом российской армии». По крайней мере так считает один из популярных российских военных обозревателей Юрий Подоляка (3,1 млн подписчиков в телеграме).
«Уже нет никаких сомнений в том, что на этом участке мы впервые за эту войну получили классический глубокий прорыв обороны противника стратегического масштаба. Да, скорость движения не как в Великой Отечественной, но тогда не было дронов, которые сковывают любое движение как наше, так и противника и которые не позволяют двигаться нам быстрее», — написал он 21 мая.
По его словам, российская армия уже подошла к рубежу сел Попов Яр — Полтавка — Русин Яр — Степановка. Прорыв этой линии обороны позволит приблизиться к ключевой рокадной дороге Доброполье — Краматорск и активнее бить по ней, в частности FPV-дронами.
Соответственно, это может парализовать логистику ВСУ на этом направлении.
Украинский военный аналитик группы «Информационное сопротивление», полковник запаса ВСУ Константин Машовец называет успех российской армии на этом участке фронта «прорывом на тактическую глубину». Наступление на Константиновку, указывает он, ведут сразу две общевойсковые армии РФ: 8-я и 51-я.
Прорыв на левом фланге удалось осуществить подразделениям 8-й армии, которые сюда перебросили весной. Они смогли вклиниться в оборонительные порядки ВСУ почти на 9 км вглубь и продолжают расширять этот «клин».
«Тактический успех очевиден. Благодаря значительной численности пехоты, а также возможности, благодаря этому, постоянно пополнять передовые части и подразделения, которые несут значительные потери, личным составом, противнику пока удается поддерживать очень высокий уровень интенсивности своих атакующих/штурмовых действий», — отмечает Машовец.
Источник ВВС в командном составе ВСУ признает, что ситуация на этом направлении очень обострилась в последние недели.
По его мнению, задачей российских войск в ближайшей перспективе является сформировать полуокружение Константиновки и взять под огневой контроль логистику Сил обороны.
Если им это удастся, украинским подразделениям в ближайшее время придется выходить из глубокого «кармана» возле Торецка севернее — на линию обороны по рекам Бычок, Казенный Торец и Клебан-Быкскому водохранилищу. Если удержать этот рубеж не удастся, то летом с высокой вероятностью Россия сможет начать штурм Константиновско-Краматорской агломерации.
Вопрос, имеют ли стороны достаточно подготовленных резервов для этой битвы, остается открытым.
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