Кардиолог: О сердце нужно заботиться и в пандемию

Одно из последствий пандемии - рост во всем мире осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. "Мы наблюдаем тревожную статистику в США и Европе, - рассказывает врач-кардиолог Николай Сорокин. - Выросло число инфарктов. Это можно объяснить тем, что многие пациенты с болезнями сердца во время эпидемии даже при резком ухудшении самочувствия боятся вызывать скорую помощь и отказываются ехать в стационар, где, как они считают, велика вероятность заражения коронавирусом. Однако в такой ситуации промедление очень опасно. Не стоит откладывать обращение к врачу, ведь на счету каждая минута, а экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме даже во время пандемии".

При этом кардиолог отмечает, что весной, когда Латвия впервые столкнулась с Covid-19, наблюдалась значительная нагрузка на систему неотложной медпомощи. "При этом нужно отметить, что круглосуточная инвазивная кардиологическая помощь доступна пока только в Риге/Рижском районе и Латгалии", - поясняет Николай Сорокин.

Предварительная статистика Центра контроля и профилактики заболеваний свидетельствует, что за первые шесть месяцев 2020 года сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности жителей нашей страны. Именно с таким диагнозом скончалось 7659 человек. К примеру, от онкологии за этот период скончалось 2953, а от Covid-19 - 32 человека.

Министерство здравоохранения, учитывая печальную статистику, приняло решение, которое может спасти многие жизни. "С 1 июля государство компенсирует инновационный препарат, который снижает уровень холестерина, в том случае, если не помогают традиционные медикаменты, - рассказывает врач-кардиолог Николай Сорокин. - Это новейшее средство, которое прошло испытание самого широкого профиля во всем мире. Важно, что оно теперь доступно жителям Латвии". Новое лекарство вводится два раза в месяц. И есть строгие критерии его назначения, которым будут следовать специалисты. В зависимости от диагноза пациента к лекарству применяется компенсация 50% или 100%.

Высокий уровень холестерина способен делать из него врага для здоровья человека. В первую очередь он опасен тем, что вызывает нарушения работы сердечно-сосудистой системы, которые впоследствии нередко бывают причинами серьезных заболеваний и даже гибели пациентов.

Холестериновые отложения в сосудистых стенках постепенно приводят к уменьшению их просвета (стенозам) и, как результат, к закупориванию. Из-за сужения артериального просвета снижается качество доставки кислорода и необходимых питательных веществ к органу или участку ткани, который должен снабжаться пораженным сосудом.

Если такое нарушение происходит в сердце, то его следствием становится стенокардия и/или инфаркт миокарда, если в головном мозге - велика вероятность развития ишемического инсульта. В случае подобного поражения артерий ног человека начнут беспокоить боли в нижних конечностях, и он может утратить возможность ходить.

Кроме того, в данных ситуациях возможен артериальный тромбоз, что является также очень опасным заболеванием. Поэтому необходимо знать проявления высокого уровня холестерина, чтобы как можно раньше обратиться за помощью к специалисту.