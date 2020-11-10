Кардиолог: О сердце нужно заботиться и в пандемию

Пугающие данные о количестве зараженных Covid-19 ежедневно в центре внимания всех СМИ. При этом вновь забывается, что сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности как в Латвии, так и во всем мире. За первые шесть месяцев 2020 года от сердечных заболеваний в Латвии скончалось 7659 человек.
Одно из последствий пандемии - рост во всем мире осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. "Мы наблюдаем тревожную статистику в США и Европе, - рассказывает врач-кардиолог Николай Сорокин. - Выросло число инфарктов. Это можно объяснить тем, что многие пациенты с болезнями сердца во время эпидемии даже при резком ухудшении самочувствия боятся вызывать скорую помощь и отказываются ехать в стационар, где, как они считают, велика вероятность заражения коронавирусом. Однако в такой ситуации промедление очень опасно. Не стоит откладывать обращение к врачу, ведь на счету каждая минута, а экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме даже во время пандемии".
При этом кардиолог отмечает, что весной, когда Латвия впервые столкнулась с Covid-19, наблюдалась значительная нагрузка на систему неотложной медпомощи. "При этом нужно отметить, что круглосуточная инвазивная кардиологическая помощь доступна пока только в Риге/Рижском районе и Латгалии", - поясняет Николай Сорокин.
Предварительная статистика Центра контроля и профилактики заболеваний свидетельствует, что за первые шесть месяцев 2020 года сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности жителей нашей страны. Именно с таким диагнозом скончалось 7659 человек. К примеру, от онкологии за этот период скончалось 2953, а от Covid-19 - 32 человека.
Министерство здравоохранения, учитывая печальную статистику, приняло решение, которое может спасти многие жизни. "С 1 июля государство компенсирует инновационный препарат, который снижает уровень холестерина, в том случае, если не помогают традиционные медикаменты, - рассказывает врач-кардиолог Николай Сорокин. - Это новейшее средство, которое прошло испытание самого широкого профиля во всем мире. Важно, что оно теперь доступно жителям Латвии". Новое лекарство вводится два раза в месяц. И есть строгие критерии его назначения, которым будут следовать специалисты. В зависимости от диагноза пациента к лекарству применяется компенсация 50% или 100%.
Высокий уровень холестерина способен делать из него врага для здоровья человека. В первую очередь он опасен тем, что вызывает нарушения работы сердечно-сосудистой системы, которые впоследствии нередко бывают причинами серьезных заболеваний и даже гибели пациентов.
Холестериновые отложения в сосудистых стенках постепенно приводят к уменьшению их просвета (стенозам) и, как результат, к закупориванию. Из-за сужения артериального просвета снижается качество доставки кислорода и необходимых питательных веществ к органу или участку ткани, который должен снабжаться пораженным сосудом.
Если такое нарушение происходит в сердце, то его следствием становится стенокардия и/или инфаркт миокарда, если в головном мозге - велика вероятность развития ишемического инсульта. В случае подобного поражения артерий ног человека начнут беспокоить боли в нижних конечностях, и он может утратить возможность ходить.
Кроме того, в данных ситуациях возможен артериальный тромбоз, что является также очень опасным заболеванием. Поэтому необходимо знать проявления высокого уровня холестерина, чтобы как можно раньше обратиться за помощью к специалисту.
Согласно научным исследованиям, наиболее эффективным средством для контроля уровня холестерина являются лекарственные препараты. Но они необходимы в том случае, когда их назначает врач. Но не всегда нужны лекарства, чтобы снизить уровень "плохого" холестерина. Есть и другие варианты. Некоторые люди выбирают натуральные средства как средство модификации образа жизни, избегая синтетических и химических препаратов.
Научные исследования показывают, что комбинация двух растительных веществ может быть полезна для защиты кровеносных сосудов. Для контроля холестерина используется ферментированный экстракт красного дрожжевого риса, активным веществом является монаколин К, а для кровеносных сосудов - фермент наттокиназа из специально ферментированной сои.
В то же время комбинация наттокиназы, монаколина, коэнзима Q10 и растительных экстрактов эффективно снижает уровень холестерина, а также расстройства кровообращения и риск тромбоза и уменьшает воспалительные процессы в кровеносных сосудах. Жителям Латвии доступна подобная комбинация в виде капсул.
Можно ли повлиять на уровень холестерина диетой? Человек может не есть ничего жирного, но уровень холестерина низкой плотности будет высок. Действительно, холестерин в крови зависит не только от нашего рациона. Наиболее важным является эндогенный холестерин. Это произведенный нашим организмом холестерин. Лишь 15-20% холестерина поступает к нам с пищей, а остальные 75-80% синтезируются в печени. С другой стороны, если в меню человека много легкоусвояемых углеводов или он потребляет много насыщенных жиров, "плохой" холестерин также может увеличиваться. Если отклонение по холестерину небольшое, его можно контролировать при помощи растительных препаратов и смены образа жизни.
"Примерно 20% людей могут контролировать свой уровень холестерина диетами, - поясняет Николай Сорокин. - Поэтому стоит ли начать с диеты или сразу принимать препараты, решает врач. И я призываю всех очень внимательно относиться к своему сердцу, особенно в период пандемии. Нужно понимать, что существуют факторы риска - холестерин, уровень сахара, давление. Ситуация значительно усложняется при курении. Вы должны внимательно отслеживать эти показатели и в случае необходимости без промедления обращаться за консультацией к специалистам. Главное - подходить к проблеме комплексно и постоянно следить за уровнем холестерина, заботиться о сердце и сосудах".