За прошедшие сутки с Covid-19 были госпитализированы 40 человек

За прошедшие сутки госпитализировано 40 больных Covid-19, в целом в больницах находятся 309 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
У 294 пациентов среднетяжелое состояние, 15 человек находятся в тяжелом состоянии.
С начала пандемии из больниц выписано 589 пациентов, 41 был выписан за прошедшие сутки.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19, два человека умерли.
Один умерший пациент принадлежал к возрастной группе 75-80 лет, второй - к возрастной группе 85-90 лет.
На сегодняшний день в Латвии скончались 103 инфицированных Covid-19 человека.