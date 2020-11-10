За прошедшие сутки с Covid-19 были госпитализированы 40 человек

У 294 пациентов среднетяжелое состояние, 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии из больниц выписано 589 пациентов, 41 был выписан за прошедшие сутки.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19, два человека умерли.

Один умерший пациент принадлежал к возрастной группе 75-80 лет, второй - к возрастной группе 85-90 лет.