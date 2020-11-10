Вт, 10.11.2020
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Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā

За прошедшие сутки с Covid-19 были госпитализированы 40 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

За прошедшие сутки госпитализировано 40 больных Covid-19, в целом в больницах находятся 309 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 294 пациентов среднетяжелое состояние, 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии из больниц выписано 589 пациентов, 41 был выписан за прошедшие сутки.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19, два человека умерли.

Один умерший пациент принадлежал к возрастной группе 75-80 лет, второй - к возрастной группе 85-90 лет.

На сегодняшний день в Латвии скончались 103 инфицированных Covid-19 человека.

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