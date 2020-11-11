Мусульманам России велели жениться только на мусульманках. Это вызвало бурные споры

Под запрет подпадают в том числе браки с так называемыми "представительницами людей Писания" (христианками или иудейками).

В заключении отмечается, что в большинстве межконфессиональных браков возникают сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения или с привитием им исламского мировоззрения.

“Ведь в основном именно супруга, хранительница домашнего очага, мать и воспитательница детей, оказывает решающее влияние на свое чадо, прививая ему свои принципы и взгляды. Да, быть может, ребенок именем и внешностью будет походить на отца, но сутью и действиями - скорее на мать. Будущие поколения таковых вряд ли станут приверженцами религии своих отцов, что и приводит к исчезновению, вымиранию мусульманских корней”, - отмечает совет улемов ДУМ.

Как отмечается в богословском заключении, именно схожесть супругов в вопросах религии и духовности “является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни”.

Согласно выводам совета улемов, девушка имеет право выйти замуж за мусульманина, только если она “признает существование Одного Единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада, как Божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана”.

Тем не менее межконфессиональные браки все же возможны в “определенных единичных случаях”, каждый из которых должен рассмотреть местный муфтий, отмечается в документе.

О каких именно исключительных случаях идет речь, совет улемов не уточняет.

Позднее во вторник глава пресс-службы ДУМ Диляра Ахметова пояснила ТАСС, что фетва о недопустимости межконфессиональных браков на территории России была принята еще в 2019 году.

"Сама фетва принята, чтобы подчеркнуть, что в современных условиях именно Российской Федерации мы это не поощряем и не одобряем. Если вы поедете в Сирию, Египет и так далее, - там среди мужчин-мусульман это не такое массовое явление, но и не какая-то редкость музейная", - сказала она.

Критика и солидарность

Другая мусульманская организация - Духовное собрание мусульман России (ДСМР) – с выводами ДУМ не согласилась.

"Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов ДУМ РФ, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания", - сказал агентству РИА Новости глава организации, муфтий Альбир Крганов.

При этом в ДСМР уточняют, что исламское право исключает брак женщины-мусульманки с мужчиной-немусульманином, поскольку "мужчина – главенствующий в семье, отвечает за семью перед Творцом и должен быть верующим".

Секретарь Совета улемов ДУМ Татарстана Рустам Нургалеев также отметил, что взгляды Духовного управления мусульман России не всегда отражают интересы всех мусульман страны.