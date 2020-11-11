Мичеревскис утверждает, что Пуце просил у него сделать пропуск на стоянку Рижской думы

Уже на следующий день после выборов в Рижскую думу Мичеревскис, работавший советником министра Пуце по вопросам коммуникации, получил от него смс-сообщение: "Слушай, у тебя будет одно задание в Рижской думе лично от меня! Тебе надо будет все-таки брать этот пропуск Rīgas satiksme".

Мичеревскис спросил у Пуце, необходим ли пропуск ему, и министр ответил утвердительно, добавив, что ранее "какое-то время" использовал пропуск члена по партии, депутата Рижской думы Андриса Бачкура, а после этого - пропуск, сделанный временной администрацией Рижской думы. 2

"Я просто думаю, что если и в таких маленьких делах используется политическое влияние, то мне страшно представить, как происходят большие вещи, например, в Рижской думе, где все время изображалось, что временная администрация не контролируется со стороны Министерства защиты среды и регионального развития. Если уже от временной администрации можно было получить этот пропуск, то я думаю, что там не только такие вещи могли продвигаться", - допустил Мичеревскис.

Напомним, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис в соцсетях объявил о выходе из партии "Для развития Латвии" (Latvijas attīstībai). По его словам, он не хочет принимать участие "в политических интригах и продвижении бизнес-интересов".

"Когда я шел в политику, у меня не было больших надежд на то, что все будет честно и хорошо. Но я также не ожидал, что свои интересы будут поставлены выше интересов государства и народа. Особенно в это время кризиса Covid-19. 2

Политические игры и бизнес-интересы выше жизней людей - для меня это неприемлемо", - высказался Мичеревскис.

Он считает, что членов партии используют как вывеску для компании, чтобы можно было назвать ее партией.

Мичеревскис признался, что некоторое время уже думал о выходе из партии, поэтому на недавнем съезде не баллотировался в ее правление.

Мичеревскис по-прежнему останется депутатом Рижской думы. Он также выразил поддержку мэру Мартиньшу Стакису относительно перемен к лучшему в Риге.