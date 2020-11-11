В Национальных вооруженных силах Covid-19 заражены 40 человек

Еще 182 солдата НВС находятся "в режиме наблюдения" после контактирования с зараженными Covid-19.

Напомним, в начале ноября вспышка Covid-19 была констатирована в Школе пехотинцев НВС в Алуксне, где у нескольких десятков солдат было констатировано заражение Covid-19.

Калиньш отметил, что НВС не могут обеспечить безопасность государства дистанционно, однако в своей деятельности стараются соблюдать требования эпидемиологической безопасности.