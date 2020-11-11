Ср, 11.11.2020
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В Национальных вооруженных силах Covid-19 заражены 40 человек

Командующий НВС Леонид Калниньш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На данный момент в Национальных вооруженных силах (НВС) Covid-19 заражены 40 человек, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения командир НВС Леонид Калниньш.

Еще 182 солдата НВС находятся "в режиме наблюдения" после контактирования с зараженными Covid-19.

Напомним, в начале ноября вспышка Covid-19 была констатирована в Школе пехотинцев НВС в Алуксне, где у нескольких десятков солдат было констатировано заражение Covid-19.

Калиньш отметил, что НВС не могут обеспечить безопасность государства дистанционно, однако в своей деятельности стараются соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

Командир НВС отметил, что согласно решениям правительства в условиях режима чрезвычайной ситуации армия готова в случае необходимости оказать поддержку структурам внутренних дел.

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