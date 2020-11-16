"Посадить его" или "простить и забыть"? Правда и детрампификация

Среди демократов и многих республиканцев существует большой соблазн распустить администрацию президента США Дональда Трампа как причудливое недоразумение. Подобно возможным попыткам республиканцев обвинить Трампа во многих нарушениях последних четырех лет в надежде, что их вспомогательная роль будет быстро забыта, у демократов может возникнуть желание демонстрации демократических норм с тактичным уходом от судебных разбирательств в отношении прошлого.
Если это так, то в случае победы Джо Байдена после подсчета всех голосов на выборах 3 ноября Трамп и его администрация вряд ли будут привлечены к ответственности за вопиющие факты коррупции, жестокости и нарушений основных конституционных принципов.
Помимо политических расчетов, многие наблюдатели – от бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Эндрю Янга до выдающихся юристов и историков – утверждали, что только диктаторские режимы преследуют своих побежденных противников. Руководствуясь слишком очевидными собственными мотивами, генеральный прокурор США Билл Барр также высказал мнение, что "политические победители, ритуально преследующие политических проигравших, не являются предметом зрелой демократии". Однако эти обобщения слишком поспешны.
Американцам необходимо различать три проблемы: преступления, которые Трамп мог совершить до вступления в должность; коррупция и жестокость, допущенные им и его друзьями при исполнении служебных обязанностей; и поведение, которое выявило структурные слабости в более широкой политической системе США. Каждая из проблем требует своего, отдельного ответа.
Исторически сложилось так, что переход других стран от авторитаризма – или восстановление после демократической деградации – характеризуется готовностью оставить безнаказанными бывших держателей власти.
Тем не менее, в случаях, когда новые или возрожденные демократии не преследовали бывших должностных лиц, они часто создавали комиссии по установлению истины, предлагая амнистию в обмен на правдивую информацию и признательные показания для виновников преступлений. Этот подход наиболее широко использовался в Южной Африке после апартеида.
Нынешняя ситуация в США отличается тем, что Трамп уже находится под следствием по возможным преступлениям, не связанным с его президентством. И окружной прокурор Манхэттена, и генеральный прокурор Нью-Йорка расследуют деятельность Trump Organization на предмет различных форм мошенничества. Будучи якобы аполитичной, деловая практика Трампа бросала тень на его президентство, обещая сопроводить его бесстыдном кумовством и коррупцией. Даже если ему не удалось полностью превратить Соединенные Штаты в мафиозное государство по образцу Венгрии Виктора Орбана, это, по большому счету, сути дела не меняет.
Более того, если бы расследование в отношении Trump Organization было бы просто прекращено после ухода Трампа с должности, обвинение в том, что это были простые политические махинации, выглядело бы оправданным, особенно с учетом того, что упомянутые сотрудники правоохранительных органов являются демократами. С другой стороны, если расследование приведет к тюремному заключению бывшего президента, вооруженные сторонники Трампа могут решить взять закон в свои руки - и политические разногласия в стране как минимум усугубятся.
Принимая во внимание эти риски, в принципе нет причин освобождать политического лидера от должного наказания за совершенное преступление.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был вынужден выполнять общественные работы, после того как его осудили по обвинению в налоговом мошенничестве (в связи с его возрастом был вынесен более мягкий приговор). Сегодня он заседает в Европейском парламенте, и поэтому никто не может утверждать, что либеральные судьи просто хотели заставить Cavaliere замолчать. Однако цель обеспечения соблюдения закона заключалась в том, чтобы послать четкий сигнал: стратегия Берлускони по включению в политику ради получения иммунитета и отвлечения от своих теневых деловых отношений не станет прецедентом.
Затем возникает вопрос о фактическом послужном списке Трампа. Можно найти множество крайне спорных политик, но было бы ошибкой отказываться от того, что президент Томас Джефферсон, сменивший своего заклятого соперника Джона Адамса в 1801 году, назвал "безопасностью, позволяющей мириться с ошибками во мнениях, оставляя разуму возможность свободно бороться с ними".
Однако такой подход не может распространяться на коррупцию и систематическую жестокость, которые администрация Трампа проявила в своем ответе на кризис Covid-19 и при разлучении детей с их родителями на границе. Как предложил профессор права из Гарварда Марк Тушнет, следует создать следственную комиссию для расследования политики и действий, выходящих за рамки некомпетентности в области политически мотивированного недоброжелательства. Крайне важно, чтобы мы провели надлежащий учет этих событий, возможно, предложив снисхождение в обмен на откровенные отчеты. Такие отчеты должны помочь задуматься о структурных реформах, снижающих вероятность коррупции, по крайней мере, за услугу, и вопиющих нарушений прав человека.
Как утверждали многие американские юристы, разумным ответом было бы создание отдельной комиссии для изучения структурных уязвимостей президентства. Такое расследование может обнаружить, что многие неформальные нормы – от финансовой прозрачности до отношений с министерством юстиции – нуждаются в кодификации. В таком подходе не было бы ничего мстительного. После Уотергейта Конгресс принял ряд важных этических законов, которые обе стороны были склонны принять.
Этот трехсторонний подход не должен отвлекать от более насущных задач управления. Хотя для этого может потребоваться некоторый политический капитал, издержки бездействия или беззаботного "переворачивания страницы" могут быть еще выше, как, возможно, произошло после помилования Джеральдом Фордом Ричарда Никсона (который на самом деле никогда не признавал своей вины) и проявленной снисходительности после скандала "Иран-контрас" и широкомасштабного применения пыток администрацией Джорджа Буша в ходе своей "глобальной войны с террором".
Безусловно, многие республиканцы могут изо всех сил сопротивляться усилиям по установлению истины. Но другие могли бы использовать публичное расследование, направленное на улучшение институтов США, чтобы дистанцироваться от Трампа. В конце концов, они уже проявили себя как оппортунисты.
Ян-Вернер Мюллер ‑ профессор Принстонского университета, научный сотрудник Берлинского института перспективных исследований и автор готовящейся к выпуску книги "Правила демократии" (издательство Farrar, Straus and Giroux, 2021 г.).
Copyright: Project Syndicate, 2020.