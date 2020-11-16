"Посадить его" или "простить и забыть"? Правда и детрампификация

Многие лидеры понесли такое наказание, а некоторые даже смогли вернуться к политической жизни.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был вынужден выполнять общественные работы, после того как его осудили по обвинению в налоговом мошенничестве (в связи с его возрастом был вынесен более мягкий приговор). Сегодня он заседает в Европейском парламенте, и поэтому никто не может утверждать, что либеральные судьи просто хотели заставить Cavaliere замолчать. Однако цель обеспечения соблюдения закона заключалась в том, чтобы послать четкий сигнал: стратегия Берлускони по включению в политику ради получения иммунитета и отвлечения от своих теневых деловых отношений не станет прецедентом.

Затем возникает вопрос о фактическом послужном списке Трампа. Можно найти множество крайне спорных политик, но было бы ошибкой отказываться от того, что президент Томас Джефферсон, сменивший своего заклятого соперника Джона Адамса в 1801 году, назвал "безопасностью, позволяющей мириться с ошибками во мнениях, оставляя разуму возможность свободно бороться с ними".

Однако такой подход не может распространяться на коррупцию и систематическую жестокость, которые администрация Трампа проявила в своем ответе на кризис Covid-19 и при разлучении детей с их родителями на границе. Как предложил профессор права из Гарварда Марк Тушнет, следует создать следственную комиссию для расследования политики и действий, выходящих за рамки некомпетентности в области политически мотивированного недоброжелательства. Крайне важно, чтобы мы провели надлежащий учет этих событий, возможно, предложив снисхождение в обмен на откровенные отчеты. Такие отчеты должны помочь задуматься о структурных реформах, снижающих вероятность коррупции, по крайней мере, за услугу, и вопиющих нарушений прав человека.

Наконец, Трамп нарушил множество неформальных президентских норм, от относительно тривиальных – называть людей по имени в Твиттере – до серьезных: сокрытия налоговых деклараций.

Как утверждали многие американские юристы, разумным ответом было бы создание отдельной комиссии для изучения структурных уязвимостей президентства. Такое расследование может обнаружить, что многие неформальные нормы – от финансовой прозрачности до отношений с министерством юстиции – нуждаются в кодификации. В таком подходе не было бы ничего мстительного. После Уотергейта Конгресс принял ряд важных этических законов, которые обе стороны были склонны принять.

Этот трехсторонний подход не должен отвлекать от более насущных задач управления. Хотя для этого может потребоваться некоторый политический капитал, издержки бездействия или беззаботного "переворачивания страницы" могут быть еще выше, как, возможно, произошло после помилования Джеральдом Фордом Ричарда Никсона (который на самом деле никогда не признавал своей вины) и проявленной снисходительности после скандала "Иран-контрас" и широкомасштабного применения пыток администрацией Джорджа Буша в ходе своей "глобальной войны с террором".

Безусловно, многие республиканцы могут изо всех сил сопротивляться усилиям по установлению истины. Но другие могли бы использовать публичное расследование, направленное на улучшение институтов США, чтобы дистанцироваться от Трампа. В конце концов, они уже проявили себя как оппортунисты.

Ян-Вернер Мюллер ‑ профессор Принстонского университета, научный сотрудник Берлинского института перспективных исследований и автор готовящейся к выпуску книги "Правила демократии" (издательство Farrar, Straus and Giroux, 2021 г.).