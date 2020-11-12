В России несколько врачей заразились Covid-19 после прививки "Спутник V".

В Кузбассе медик заразился Covid-19 после вакцинации. Аналогичная ситуация произошла в Алтайском крае, пишет "Дождь".
Один из медработников Кемеровской области заразился новой коронавирусной инфекцией после того, как ему сделали первую прививку от Covid-19. Об этом порталу "Медуза" рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.
Она отметила, что заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки, поэтому это нельзя сравнивать "непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода".
Похожие случаи заражения медиков после первой вакцинации ранее были выявлены в Алтайском крае. Сообщалось о трех заболевших врачах, привитых вакциной "Спутник V". В Минздраве заявляли, что у медработников мог не успеть выработаться иммунитет после вакцинации, пишет "Медуза".