Чт, 12.11.2020
Это будет вакцинация небывалого для Латвии объема Илзе Винькеле
Илзе Винькеле

В России несколько врачей заразились Covid-19 после прививки "Спутник V".

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ФОТО: PHILIPP GUELLAND / EPA

В Кузбассе медик заразился Covid-19 после вакцинации. Аналогичная ситуация произошла в Алтайском крае, пишет "Дождь".

Один из медработников Кемеровской области заразился новой коронавирусной инфекцией после того, как ему сделали первую прививку от Covid-19. Об этом порталу "Медуза" рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Она отметила, что заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки, поэтому это нельзя сравнивать "непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода". 

Похожие случаи заражения медиков после первой вакцинации ранее были выявлены в Алтайском крае. Сообщалось о трех заболевших врачах, привитых вакциной "Спутник V". В Минздраве заявляли, что у медработников мог не успеть выработаться иммунитет после вакцинации, пишет "Медуза".

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