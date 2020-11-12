В России несколько врачей заразились Covid-19 после прививки "Спутник V".

Один из медработников Кемеровской области заразился новой коронавирусной инфекцией после того, как ему сделали первую прививку от Covid-19. Об этом порталу "Медуза" рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Она отметила, что заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки, поэтому это нельзя сравнивать "непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода".