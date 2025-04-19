Кремль хочет "гарантий" от ушедших из РФ компаний в случае их возврата

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству определить порядок обратного выкупа иностранными инвесторами акций западных компаний, которые ушли из России после начала войны в Украине. Перечень поручений опубликован в пятницу, 18 апреля, на сайте Кремля.

Иностранным предпринимателям придется брать на себя финансовые обязательства и предоставлять Москве "иные гарантии", что они снова не покинут рынок РФ, следует из документа по итогам заседания "Российского союза промышленников и предпринимателей".

При этом власти РФ утверждают, что будут в первую очередь обеспечивать защиту интересов "российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций".

Кроме того, планируется создать перечень иностранных лиц, которые после 24 февраля 2022 года свернули предпринимательскую деятельность в РФ. В список включат информацию об условиях ухода из РФ, бенефициарах и акционерах соответствующих компаний.

Bloomberg: Минфин РФ разработал предварительные требования

Как отмечало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в России, Минфин РФ разработал предварительные требования к западным компаниям - их хотят обязать согласиться на передачу технологий. Среди других условий - локализация в России части производственных процессов.

Ранее, 18 апреля, издание Politico сообщило, что Москва пытается добиться от США разрешения на возобновление полетов российских авиакомпаний в рамках возможного соглашения о прекращении огня в войне против Украины, но ЕС не соглашается открыть небо для российских перевозчиков.