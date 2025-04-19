Главное за 19 апреля Объявлено "пасхальное перемирие", выпущено предупреждение о сильных грозах и страсти по колесу обозрения

В субботу, 19 апреля, в Латвии и мире произошел ряд важных событий. Российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне с Украиной, МВД призвало жителей Латвии сделать важное дело во время Большого субботника, а синоптики выпустили желтое предупреждение о грозах. Об этих и других новостях читайте в ежедневном вечернем дайджесте RUS TVNET.
Новости Латвии:
Доверие латвийского общества к новостям общественных СМИ за последний год выросло, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Государственной канцелярии и посвященного устойчивости латвийского общества в условиях войны России в Украине.
Министерство внутренних дел призывает людей в день Большого субботника не только привести в порядок окрестности, но и расчистить подвалы своих домов - помещения, которые в кризисных ситуациях могут стать убежищем, сообщили агентству LETA в министерстве.
Гражданин Молдовы приговорен Латгальским окружным судом к пяти годам лишения свободы за попытку переселить 20 нелегальных мигрантов, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Пара неожиданных маневров на машине, после чего последовало несколько переворотов на Елгавском шоссе. Такую ситуацию пережили водители недалеко от Медемциемса, когда женщина-водитель не смогла справиться с управлением. После впечатляющей аварии женщина выбралась из автомобиля без серьезных травм и даже хотела отказаться от госпитализации, сообщает передача Degpunktā.
Днем в субботу, 19 апреля, в Латвии продолжат формироваться грозовые облака, которые в ближайшие 1-3 часа местами принесут сильный дождь и порывы ветра 15-19 м/с. Грозы продолжатся и ночью, предупреждают синоптики.
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин распорядился объявить "пасхальное перемирие", которое подразумевает приостановку всех боевых действий в Украине, сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Кремля.
США готовы пойти на уступки в рамках мирного процесса между Москвой и Киевом и признать незаконно аннексированный Крым территорией России, сообщает УНИАН со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.
В Белом доме практически не ведутся серьезные обсуждения дальнейшей военной помощи Украине, сообщает The New York Times. Более того, европейские дипломаты подтвердили, что не получили от США четких гарантий относительно продолжения обмена разведданными с Киевом. Поскольку война продолжается, это вызывает беспокойство.
КНР занимается массовым хищением технологий и копирует российские системы вооружений. Пекин также систематически нарушает условия лицензионных соглашений с российскими поставщиками.
Владельцы автомобилей Tesla в Калифорнии подали впечатляющий иск против производителя электромобилей. В коллективном иске утверждается, что компания манипулировала одометрами своих транспортных средств, чтобы они регистрировали значительно большее расстояние, чем было пройдено на самом деле. Заявители утверждают, что это приводит к более раннему истечению срока гарантии.
Интересное чтиво:
Поездка на недавно открытом колесе обозрения обойдется одному человеку в 17 евро, что является абсурдно большой суммой даже в случае, если семьи будут кататься на нем чрезвычайно редко - четыре раза в месяц. Я считаю, что это своего рода геноцид и конец демократии Латвии, потому что, например, в других странах колеса обозрения не только больше и дешевле, но и в отличие от нас на них люди могут и не ездить.
Пользователь группы в Facebook предупредил латвийцев, отправляющихся в Японию. Он рассказал о проблемах, связанных с использованием латвийского водительского удостоверения в этой азиатской стране. TVNET+ связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы прояснить ситуацию.
Рейс из Таллинна в Хельсинки начался спокойно, и неприятный инцидент произошел только через полчаса после отправления парома, сообщает Limon.ee.
15 апреля свое 76-летие отметила Алла Пугачева. Она до сих пор является одной из самых ярких и знаковых фигур. Ее стиль одежды на протяжении лет претерпел значительные изменения, отражая как личностный рост, так и изменения в моде.
Алма Бружайте - единственная женщина в Литве, приговоренная к пожизненному заключению. Она убила двоих из своих пятерых детей и бросила тела в реку, пытаясь замести следы. Когда выяснилось, что она сделала, Бружайте оказалась в самой суровой тюрьме Литвы и вышла замуж за человека, осужденного за жестокую бойню, в которой были убиты четыре человека.
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