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За рубежом:

Российский диктатор Владимир Путин распорядился объявить "пасхальное перемирие", которое подразумевает приостановку всех боевых действий в Украине, сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Кремля.

США готовы пойти на уступки в рамках мирного процесса между Москвой и Киевом и признать незаконно аннексированный Крым территорией России, сообщает УНИАН со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

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В Белом доме практически не ведутся серьезные обсуждения дальнейшей военной помощи Украине, сообщает The New York Times. Более того, европейские дипломаты подтвердили, что не получили от США четких гарантий относительно продолжения обмена разведданными с Киевом. Поскольку война продолжается, это вызывает беспокойство.

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КНР занимается массовым хищением технологий и копирует российские системы вооружений. Пекин также систематически нарушает условия лицензионных соглашений с российскими поставщиками.

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Владельцы автомобилей Tesla в Калифорнии подали впечатляющий иск против производителя электромобилей. В коллективном иске утверждается, что компания манипулировала одометрами своих транспортных средств, чтобы они регистрировали значительно большее расстояние, чем было пройдено на самом деле. Заявители утверждают, что это приводит к более раннему истечению срока гарантии.

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