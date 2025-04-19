Видео Мотоциклист погиб в результате аварии в Резекне

В 14:00 в субботу, 19 апреля, на дороге Лудза - Резекне на мосту через реку Резекне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист, сообщает сайт Sadursme.lv.
По словам очевидцев, мотоциклист, предположительно, врезался в ограждение. На месте происшествия не было замечено других автомобилей, поэтому возможно, что авария произошла без участия других транспортных средств, пишет интернет-издание.
Медики пытались спасти жизнь попавшего в аварию человека, но безуспешно.
Портал напоминает всем мотоциклистам - думайте головой, ездите ответственно и берегите себя.
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