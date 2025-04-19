Вс, 20.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Видео Мотоциклист погиб в результате аварии в Резекне

Мотоцикл.
Мотоцикл. Фото: Rebeka Žeire / LETA

В 14:00 в субботу, 19 апреля, на дороге Лудза - Резекне на мосту через реку Резекне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист, сообщает сайт Sadursme.lv.

По словам очевидцев, мотоциклист, предположительно, врезался в ограждение. На месте происшествия не было замечено других автомобилей, поэтому возможно, что авария произошла без участия других транспортных средств, пишет интернет-издание.

Медики пытались спасти жизнь попавшего в аварию человека, но безуспешно.

Портал напоминает всем мотоциклистам - думайте головой, ездите ответственно и берегите себя.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти