Видео Мотоциклист погиб в результате аварии в Резекне

По словам очевидцев, мотоциклист, предположительно, врезался в ограждение. На месте происшествия не было замечено других автомобилей, поэтому возможно, что авария произошла без участия других транспортных средств, пишет интернет-издание.

Медики пытались спасти жизнь попавшего в аварию человека, но безуспешно.

Портал напоминает всем мотоциклистам - думайте головой, ездите ответственно и берегите себя.