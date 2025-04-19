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Фото и видео Украина и Россия обменялись пленными (1)

Обмен пленными между Украиной и РФ.
Обмен пленными между Украиной и РФ. Фото: Defense of Ukraine

Украина и Россия провели очередной обмен пленными, сообщили в субботу, 19 апреля, официальные лица и власти обеих стран.

277 человек были возвращены в Украину и 261 - в Россию.

Обмен был произведен по принципу "246 на 246", но вдобавок украинской стороне был передан 31 раненый пленный, а российской - 15.

Все освобожденные из плена россияне сейчас находятся в Беларуси.

Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

О возвращении украинских пленных объявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши дома - одна из лучших новостей, какие только могут быть. Еще 277 солдат вернулись домой из российского плена", - написал президент в своем канале на платформе Telegram.

Среди освобожденных - защитники Мариупольского гарнизона, солдаты Национальной гвардии, моряки, подразделения территориальной обороны, служба спецтранспорта, воздушно-десантные войска и силы беспилотного комплекса.

По данным Украинского координационного штаба по делам военнопленных, большинство из них - молодые люди, родившиеся после 2000 года.

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