277 человек были возвращены в Украину и 261 - в Россию.

Обмен был произведен по принципу "246 на 246", но вдобавок украинской стороне был передан 31 раненый пленный, а российской - 15.

Все освобожденные из плена россияне сейчас находятся в Беларуси.

Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

О возвращении украинских пленных объявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши дома - одна из лучших новостей, какие только могут быть. Еще 277 солдат вернулись домой из российского плена", - написал президент в своем канале на платформе Telegram.

Среди освобожденных - защитники Мариупольского гарнизона, солдаты Национальной гвардии, моряки, подразделения территориальной обороны, служба спецтранспорта, воздушно-десантные войска и силы беспилотного комплекса.

По данным Украинского координационного штаба по делам военнопленных, большинство из них - молодые люди, родившиеся после 2000 года.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.



The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025

At home!



Today, on the eve of Easter, 277 of our defenders have returned home from the russian captivity. pic.twitter.com/TJTImp4j5M — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 19, 2025

246 військових повернули у межах обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном, уточнили у Координаційному штабі.



«Більшість з тих, кого вдалося повернути — це молодь після 2000 року народження», — написали у штабі.https://t.co/6YqArN8CKS pic.twitter.com/ISO2QoImGu — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) April 19, 2025