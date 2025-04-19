Украина и Россия провели очередной обмен пленными, сообщили в субботу, 19 апреля, официальные лица и власти обеих стран.
277 человек были возвращены в Украину и 261 - в Россию.
Обмен был произведен по принципу "246 на 246", но вдобавок украинской стороне был передан 31 раненый пленный, а российской - 15.
Все освобожденные из плена россияне сейчас находятся в Беларуси.
Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.
О возвращении украинских пленных объявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши дома - одна из лучших новостей, какие только могут быть. Еще 277 солдат вернулись домой из российского плена", - написал президент в своем канале на платформе Telegram.
Среди освобожденных - защитники Мариупольского гарнизона, солдаты Национальной гвардии, моряки, подразделения территориальной обороны, служба спецтранспорта, воздушно-десантные войска и силы беспилотного комплекса.
По данным Украинского координационного штаба по делам военнопленных, большинство из них - молодые люди, родившиеся после 2000 года.
Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025
The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o
At home!— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 19, 2025
Today, on the eve of Easter, 277 of our defenders have returned home from the russian captivity. pic.twitter.com/TJTImp4j5M
246 військових повернули у межах обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном, уточнили у Координаційному штабі.— SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) April 19, 2025
«Більшість з тих, кого вдалося повернути — це молодь після 2000 року народження», — написали у штабі.https://t.co/6YqArN8CKS pic.twitter.com/ISO2QoImGu
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