План урегулирования конфликта в Украине, который США представили своим европейским партнерам в четверг, по-видимому, исключает участие Вашингтона в обеспечении безопасности Украины, и это может стать препятствием для реализации плана, сообщает Washington Post.
"Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет сложно принять нынешний пакет от [специального представителя президента США Дональда Трампа Стива] Уиткоффа", - говорится в сообщении.
"Похоже, он не включает в себя гарантии безопасности, поддерживаемые США", - пишет издание, предполагая, что это может быть одним из препятствий.
Украина, как пишет Washington Post, в этом случае должна рассчитывать на собственные силы и европейскую помощь.
Однако "у европейцев нет достаточного количества солдат и современного оружия, чтобы сдержать полномасштабную российскую атаку", - говорится в публикации.
"Им не хватает систем управления и контроля, необходимых для контроля за прекращением огня и координации ответа на российскую агрессию в будущем. Без спутниковой разведки США Украина не сможет обнаружить российские ракеты, беспилотники или другие атаки. У европейцев нет хорошей альтернативы", - отмечает Washington Post.
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