"Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет сложно принять нынешний пакет от [специального представителя президента США Дональда Трампа Стива] Уиткоффа", - говорится в сообщении.

"Похоже, он не включает в себя гарантии безопасности, поддерживаемые США", - пишет издание, предполагая, что это может быть одним из препятствий.

Украина, как пишет Washington Post, в этом случае должна рассчитывать на собственные силы и европейскую помощь.

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Однако "у европейцев нет достаточного количества солдат и современного оружия, чтобы сдержать полномасштабную российскую атаку", - говорится в публикации.

"Им не хватает систем управления и контроля, необходимых для контроля за прекращением огня и координации ответа на российскую агрессию в будущем. Без спутниковой разведки США Украина не сможет обнаружить российские ракеты, беспилотники или другие атаки. У европейцев нет хорошей альтернативы", - отмечает Washington Post.