Зеленский: Украина будет соблюдать пасхальное перемирие

"Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны", - заявил украинский президент на платформе "Х".

Он предложил продлить режим тишини и по окончании Пасхи.

Зеленский также обвинил Россию в том, что она уже нарушила свои обещания.

"На некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия", - сообщил президент.

Глава Херсонской областной администрации Украины Александр Прокудин также сообщил в социальных сетях о нескольких ударах российских беспилотников в его регионе уже после того, как должно было наступить перемирие.

Украинские ВВС объявили воздушную тревогу в нескольких регионах на востоке Украины в субботу вечером, в то время, когда, как ожидалось, должно было вступить в силу прекращение огня.

"Поэтому доверия словам из Москвы нет", - подчеркнул Зеленский.

"Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, отвечая зеркально. На каждый российский удар будет достаточный ответ", - заверил он.

Путин в субботу неожиданно объявил о "пасхальном перемирии", пообещав прекратить все боевые действия с вечера субботы до полуночи понедельника.

В марте США предложили Украине и России 30-дневное безоговорочное прекращение огня. Украина согласилась, а Россия отказалась.

Президент США Дональд Трамп в пятницу предупредил, что прекратит усилия по достижению перемирия, если в ближайшее время не будет достигнут значительный прогресс.