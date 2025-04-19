Зеленский: Украина будет соблюдать пасхальное перемирие

Украина будет соблюдать пасхальное перемирие, заверил президент Владимир Зеленский в субботу, 19 апреля, спустя несколько часов после того, как российский диктатор Владимир Путин неожиданно объявил о 30-часовом прекращении огня.
"Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны", - заявил украинский президент на платформе "Х".
Он предложил продлить режим тишини и по окончании Пасхи.
Зеленский также обвинил Россию в том, что она уже нарушила свои обещания.
"На некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия", - сообщил президент.
Глава Херсонской областной администрации Украины Александр Прокудин также сообщил в социальных сетях о нескольких ударах российских беспилотников в его регионе уже после того, как должно было наступить перемирие.
Украинские ВВС объявили воздушную тревогу в нескольких регионах на востоке Украины в субботу вечером, в то время, когда, как ожидалось, должно было вступить в силу прекращение огня.
"Поэтому доверия словам из Москвы нет", - подчеркнул Зеленский.
"Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, отвечая зеркально. На каждый российский удар будет достаточный ответ", - заверил он.
Путин в субботу неожиданно объявил о "пасхальном перемирии", пообещав прекратить все боевые действия с вечера субботы до полуночи понедельника.
В марте США предложили Украине и России 30-дневное безоговорочное прекращение огня. Украина согласилась, а Россия отказалась.
Президент США Дональд Трамп в пятницу предупредил, что прекратит усилия по достижению перемирия, если в ближайшее время не будет достигнут значительный прогресс.
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