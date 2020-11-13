В Эстонии появится новая компания-единорог, стоимость которой превышает миллиард долларов

Эстонское предприятие по продаже программного обеспечения Pipedrive подписало на этой неделе договор о продаже контрольного пакета акций американской инвестиционной компании Vista Equity Partners, в результате чего Pipedrive станет компанией-единорогом, то есть стоимость компании превысит один миллиард долларов, пишет Rus.postimees.ee
Однако объем сделки Pipedrive не раскрывает.
По словам исполнительного директора Pipedrive Раджа Саблока ориентированное на технологические компании партнерство с Vista поможет расширить возможности Pipedrive и захватить новые сегменты рынка. Он добавил, что у Pipedrive есть четкая цель - вырасти в многопрофильную компанию, и с опытом, советами и инвестициями Vista можно быстрее и в большем масштабе реализовывать планы.
Прежние инвесторы Pipedrive - Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico, DTCP и Rembrandt - Venture Partners останутся миноритарными акционерами компании.
Pipedrive - предприятие по разработке программного обеспечения для управления продажами, основанная в 2010 году Тимо Рейном, Урмасом Пурде, Рагнаром Сасси, Мартином Хенки и Мартином Таджуром. Pipedrive имеет офисы в Таллинне, Тарту, Лондоне, Лиссабоне, Праге, Риге, Дублине, Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Петербург Флорида. На предприятии работает около 700 человек.
Vista - международная инвестиционная компания с более чем 20-летним опытом и совокупными капитальными обязательствами в размере около 58 миллиардов долларов. Vista инвестирует в компании по разработке корпоративного программного обеспечения, данных и технологий.