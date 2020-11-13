Новый министр охраны среды может быть выдвинут на следующей неделе

Новый министр охраны среды и регионального развития может быть выдвинут в первой половине следующей недели, сообщил на Латвийском радио руководитель парламентской фракции объединения "Для развития/За!" Даниэль Павлютс.
Как сообщалось, вчера представляющий объединение министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце подал в отставку из-за вскрывшихся фактов о том, что он пользовался пропуском Рижской думы на муниципальных автостоянках.
Павлютс сообщил, что вопрос о кандидате будет обсуждаться правлениями входящих в объединений партий, поэтому конкретных фамилий пока назвать не может.
Павлютс сообщил, что объединение достаточно просто выяснило в самоуправлении правду о том, пользовался ли Пуце депутатским пропуском. Этот вопрос рассмотрело правление "Для развития/За!", заслушав Пуце, и приняло решение, что министр должен подать в отставку.
Павлютс подчеркнул, что "Для развития/За!" не может допустить подобного поведения и своей реакцией на поступок министра демонстрирует, что способно проводить "другую политику".