Новый министр охраны среды может быть выдвинут на следующей неделе

Как сообщалось, вчера представляющий объединение министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце подал в отставку из-за вскрывшихся фактов о том, что он пользовался пропуском Рижской думы на муниципальных автостоянках.

Павлютс сообщил, что вопрос о кандидате будет обсуждаться правлениями входящих в объединений партий, поэтому конкретных фамилий пока назвать не может.

"В любом случае, тянуть с этим мы не будем", - сказал он.

Павлютс сообщил, что объединение достаточно просто выяснило в самоуправлении правду о том, пользовался ли Пуце депутатским пропуском. Этот вопрос рассмотрело правление "Для развития/За!", заслушав Пуце, и приняло решение, что министр должен подать в отставку.