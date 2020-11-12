"Я допустил ошибку". Пуце решил уйти с должности министра

Такое решение он принял после сообщения бывшего члена по партии Мариса Мичеревскиса о том, что Пуце просил его сделать ему пропуск на автостоянку Рижской думы.

"Я допустил ошибку. Мне стыдно, что я так поступил перед лицом латвийского общества и моих коллег по партии, а также перед лицом объединения партий. И перед лицом друзей и семьи", - заявил в сообщении об уходе с должности Пуце. 16

"Я действительно извиняюсь за свои действия и сожалению от всего сердца. Я ошибся в вопросе автостоянки Рижского самоуправления, я действительно сделал очень неудачный выбор. Я обманывал своих коллег и латвийское общество", - сказал уходящий с должности министр, отметим, что за ошибки нужно отвечать и именно это он и делает.

По мнению Пуце, сложившаяся ситуация не позволяет ему полноценно выполнять обязанности министра защиты среды и регионального развития, поэтому он попросит премьер-министра Кришьяниса Кариньша освободить его от должности.

"Не хочу, чтобы в уже и так осложненной политической среде снижалось бы доверие общества, ведь только при поддержке и понимании общества государство способно развиваться, преодолевая трудности. Сейчас, борясь с пандемией и ее последствиям, доверие общества очень важно для правительства", - считает Пуце.

Напомним, во вторник в передаче Латвийского телевидения "1:1" депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который на прошлой неделе вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", утверждал, что Пуце просил его достать пропуск депутата Рижской думы на автостоянку.

Уже на следующий день после выборов в Рижскую думу Мичеревскис, который работал у Пуце советником по вопросам коммуникации, получил сообщение от министра: "Слушай, у тебя будет одно задание от меня в Рижской думе лично! Ты должен будешь все же взять пропуск Rīgas satiksme для авто".

Мичеревскис поинтересовался у Пуце, необходим ли пропуск для него, и министр ответил утвердительно, добавив, что какое-то время пользовался пропуском товарища по партии, депутата думы Андриса Бачкурса, а затем пропуском, который ему дали представители временной администрации Рижской думы.